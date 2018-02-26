Выставка в музее Военно-морского флота в 42-й школе

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В музее Военно-морского флота в 42-й школе открылась выставка, посвященная столетию создания Красной армии. Она открыта не только для учеников. Побывать на ней смогут все желающие."Амурские волны" со старой пластинки. Мелодия создает атмосферу. Рассматривать экспонаты под нее вдвойне интересней. Тем более, что есть на что взглянуть.Екатерина Емшанова представила на выставке несколько экспонатов из своей коллекции. Девушка собирает все, что касается медицинской службы ВМФ.Екатерина смогли узнать много, теперь делится знаниями с посетителями выставки. А это уникальный экспонат. Буденовка пограничника. Причем в отличном состоянии.На выставке представлены экспонаты от 20-х до 80-х годов прошлого века.Посетить выставку могут не только ученики школы, но и все желающие. Экспозицию, посвященную столетию Красной армии, можно будет увидеть до мая.