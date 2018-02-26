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Новости / Культура

Выставка в музее Военно-морского флота в 42-й школе

Сегодня, 10:06 | Просмотров: 104 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В музее Военно-морского флота в 42-й школе открылась выставка, посвященная столетию создания Красной армии. Она открыта не только для учеников. Побывать на ней смогут все желающие.

"Амурские волны" со старой пластинки. Мелодия создает атмосферу. Рассматривать экспонаты под нее вдвойне интересней. Тем более, что есть на что взглянуть.

Выставка в музее Военно-морского флота в 42-й школеЕКАТЕРИНА ЕМШАНОВА, КОЛЛЕКЦИОНЕР:
«Фуражка медицинской службы военно-морского флота. Здесь же для сравнения в витрине у нас выставлена фуражка моряка. Того, кто был на боевом военном корабле».

Екатерина Емшанова представила на выставке несколько экспонатов из своей коллекции. Девушка собирает все, что касается медицинской службы ВМФ.

ЕКАТЕРИНА ЕМШАНОВА, КОЛЛЕКЦИОНЕР:
«Эта тема достаточно сложная. Узкая. Сложная для коллекционирования, так как медицинская - это служба, не род войск. По ней источников мало».

Екатерина смогли узнать много, теперь делится знаниями с посетителями выставки. А это уникальный экспонат. Буденовка пограничника. Причем в отличном состоянии.

Выставка в музее Военно-морского флота в 42-й школеПЕТР ПЕРМИНОВ, КОЛЛЕКЦИОНЕР:
«Буденовка. Оригинальная. Зимняя. Их сохранилось очень мало довоенных экземпляров. Это погранвойска НКВД. Считанные экземпляры можно найти в России. Тем более в таком состоянии».

На выставке представлены экспонаты от 20-х до 80-х годов прошлого века.

Выставка в музее Военно-морского флота в 42-й школеЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ШКОЛЫ №42:
«Это в основном предметы форменной одежды. Знаки различия, которые крепились на петлицы в 20-е, 30-е, 40-е годы, до того времени, как появились погоны. Документы, письменные источники».

Посетить выставку могут не только ученики школы, но и все желающие. Экспозицию, посвященную столетию Красной армии, можно будет увидеть до мая.


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