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Новости / Культура

Региональный фестиваль искусств «Музыка ХХ века. Мир без границ»

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 99 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В первой музыкальной школе прошел региональный фестиваль искусств "Музыка 20 века. Мир без границ".

Восемь лет назад в первой детской музыкальной школе зародилась традиция проведения фестивалей искусств, которые объединяют музыкантов разных специальностей: скрипачей, пианистов, духовиков, вокалистов и народников. В последние годы творческие встречи были посвящены юбилейным датам великих композиторов - Чайковскому, Григу, Баху, Моцарту, Шуберту.

Региональный фестиваль искусств «Музыка ХХ века. Мир без границ»ЛЮДМИЛА КОМАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
«В этом году мы решили расширить рамки географические нашего фестиваля. Мы предоставили возможность детям панораму музыки прошедшего столетия. Не в стилевом, географическом смысле они не были зажаты в какие-то рамки. Возможности было очень в выборе репертуара».

Интересным для молодых музыкантов стало знакомство с произведениями всемирно известных композиторов - представителей национальных школ Франции, Бразилии, Аргентины. Саша Гончаров второй год учится играть тубе и на фестивале исполнил мелодию Ковалевского, которая называется "Вприпрыжку".

Региональный фестиваль искусств «Музыка ХХ века. Мир без границ»АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«А тебе нравится участвовать в конкурсах и побеждать? Да! А что больше нравится? Когда занимаю первые места!».

Отсутствие репертуарных ограничений по географическому и стилевому признаку предоставляет конкурсантам огромный выбор и широкие возможности для творческой реализации.


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