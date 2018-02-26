Региональный фестиваль искусств «Музыка ХХ века. Мир без границ»
Восемь лет назад в первой детской музыкальной школе зародилась традиция проведения фестивалей искусств, которые объединяют музыкантов разных специальностей: скрипачей, пианистов, духовиков, вокалистов и народников. В последние годы творческие встречи были посвящены юбилейным датам великих композиторов - Чайковскому, Григу, Баху, Моцарту, Шуберту.
ЛЮДМИЛА КОМАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
«В этом году мы решили расширить рамки географические нашего фестиваля. Мы предоставили возможность детям панораму музыки прошедшего столетия. Не в стилевом, географическом смысле они не были зажаты в какие-то рамки. Возможности было очень в выборе репертуара».
Интересным для молодых музыкантов стало знакомство с произведениями всемирно известных композиторов - представителей национальных школ Франции, Бразилии, Аргентины. Саша Гончаров второй год учится играть тубе и на фестивале исполнил мелодию Ковалевского, которая называется "Вприпрыжку".
АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«А тебе нравится участвовать в конкурсах и побеждать? Да! А что больше нравится? Когда занимаю первые места!».
Отсутствие репертуарных ограничений по географическому и стилевому признаку предоставляет конкурсантам огромный выбор и широкие возможности для творческой реализации.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
07.07.2017
Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с фестиваля «Черноморская феерия» с наградами
Популярные новости
22.02.2018