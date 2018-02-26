Региональный фестиваль искусств «Музыка ХХ века. Мир без границ»

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В первой музыкальной школе прошел региональный фестиваль искусств "Музыка 20 века. Мир без границ".Восемь лет назад в первой детской музыкальной школе зародилась традиция проведения фестивалей искусств, которые объединяют музыкантов разных специальностей: скрипачей, пианистов, духовиков, вокалистов и народников. В последние годы творческие встречи были посвящены юбилейным датам великих композиторов - Чайковскому, Григу, Баху, Моцарту, Шуберту.Интересным для молодых музыкантов стало знакомство с произведениями всемирно известных композиторов - представителей национальных школ Франции, Бразилии, Аргентины. Саша Гончаров второй год учится играть тубе и на фестивале исполнил мелодию Ковалевского, которая называется "Вприпрыжку".Отсутствие репертуарных ограничений по географическому и стилевому признаку предоставляет конкурсантам огромный выбор и широкие возможности для творческой реализации.