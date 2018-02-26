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Выставка работ стипендиатов управления культуры

Сегодня, 12:26 | Просмотров: 71 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В выставочном зале Детской художественной школы сегодня можно познакомиться с работами стипендиатов управления культуры. Впервые этой престижной награды удостоились сразу три ученицы. Также представлены рисунки других воспитанников по теме «Городской пейзаж».
 
 
Пока Дарья Попова рисует акварелью, но мечтает поработать и в технике батик. Девушка считает, что на ткани точно так же можно передать воздушность и легкость письма.

Выставка работ стипендиатов управления культурыДАРЬЯ ПОПОВА, СТИПЕНДИАТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Больше всего я люблю рисовать портрет, через него лучше всего можно передать эмоции человека и его переживания, в портрет можно вложить и душу, все, что я рисую в портрете - это самое приятное».

Еще одна участница выставки Ксения Соколова тяготеет к миниатюре. Любит читать - классику и историческую литературу, а затем переносит сюжет на бумагу.

Выставка работ стипендиатов управления культурыКСЕНИЯ СОКОЛОВА, СТИПЕНДИАТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Это как-то отвлекает от действительности, вовлекает в этот мир, может быть, немного непонятного, неизведанного для тебя в настоящее время. Если заданная тема тебе по душе, эскиз рисуется очень быстро, легко, да и сама работа в удовольствие».

Выставка работ стипендиатов управления культурыАНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«И Даша, и Ксюша ищут сложные вещи, не идут прямой дорожкой, самой общей, примитивной, пытаются найти сложное решение, какие-то ракурсы, повороты, как-то технику применить так, чтобы было выразительно и интересно».

Отметим, что впервые в истории художественной школы стипендиатами управления культуры стали сразу три ученицы. Анастасия Филиппова в работе использует разные материалы и техники - по настроению, но все же предпочтение отдает пластилину и глине.

Выставка работ стипендиатов управления культурыАНАСТАСИЯ ФИЛИППОВА, СТИПЕНДИАТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Скульптура - что-то близкое, больше по мне, я чувствую именно форму, а не только цвет, и могу сделать фигуры более пластичными и живыми, чтобы привлекали зрителей».

Вторая выставка - итог методической работы преподавателей по теме «Городской пейзаж». Экспозиция включает около сотни рисунков воспитанников школы. Юные художники в подробностях запечатлели различные уголки родного города и представили его в новых красках и ракурсах.


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