Выставка работ стипендиатов управления культуры
ДАРЬЯ ПОПОВА, СТИПЕНДИАТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Больше всего я люблю рисовать портрет, через него лучше всего можно передать эмоции человека и его переживания, в портрет можно вложить и душу, все, что я рисую в портрете - это самое приятное».
Еще одна участница выставки Ксения Соколова тяготеет к миниатюре. Любит читать - классику и историческую литературу, а затем переносит сюжет на бумагу.
КСЕНИЯ СОКОЛОВА, СТИПЕНДИАТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Это как-то отвлекает от действительности, вовлекает в этот мир, может быть, немного непонятного, неизведанного для тебя в настоящее время. Если заданная тема тебе по душе, эскиз рисуется очень быстро, легко, да и сама работа в удовольствие».
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«И Даша, и Ксюша ищут сложные вещи, не идут прямой дорожкой, самой общей, примитивной, пытаются найти сложное решение, какие-то ракурсы, повороты, как-то технику применить так, чтобы было выразительно и интересно».
Отметим, что впервые в истории художественной школы стипендиатами управления культуры стали сразу три ученицы. Анастасия Филиппова в работе использует разные материалы и техники - по настроению, но все же предпочтение отдает пластилину и глине.
АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВА, СТИПЕНДИАТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Скульптура - что-то близкое, больше по мне, я чувствую именно форму, а не только цвет, и могу сделать фигуры более пластичными и живыми, чтобы привлекали зрителей».
Вторая выставка - итог методической работы преподавателей по теме «Городской пейзаж». Экспозиция включает около сотни рисунков воспитанников школы. Юные художники в подробностях запечатлели различные уголки родного города и представили его в новых красках и ракурсах.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
22.02.2018