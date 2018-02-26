Выставка работ стипендиатов управления культуры

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В выставочном зале Детской художественной школы сегодня можно познакомиться с работами стипендиатов управления культуры. Впервые этой престижной награды удостоились сразу три ученицы. Также представлены рисунки других воспитанников по теме «Городской пейзаж».Пока Дарья Попова рисует акварелью, но мечтает поработать и в технике батик. Девушка считает, что на ткани точно так же можно передать воздушность и легкость письма.Еще одна участница выставки Ксения Соколова тяготеет к миниатюре. Любит читать - классику и историческую литературу, а затем переносит сюжет на бумагу.Отметим, что впервые в истории художественной школы стипендиатами управления культуры стали сразу три ученицы. Анастасия Филиппова в работе использует разные материалы и техники - по настроению, но все же предпочтение отдает пластилину и глине.Вторая выставка - итог методической работы преподавателей по теме «Городской пейзаж». Экспозиция включает около сотни рисунков воспитанников школы. Юные художники в подробностях запечатлели различные уголки родного города и представили его в новых красках и ракурсах.