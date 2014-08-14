Выставка "Ткачество: из прошлого в будущее" в музее Дымковской игрушки
- Это очень древний способ - на раме. И тогда ткани были натуральные.
Галина Богданова - художник по ткачеству. Мастерство постигала на основе образцов вятских тканых изделий. Для мастера - это не просто хобби, а образ жизни.
ГАЛИНА БОГДАНОВА, ЧЛЕН ВТОО "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ":
«Я начала и себе наряды шить. Все-таки ручная работа - это энергия самого автора, потом является обережной. Она дает силу человеку, только именно та, что сделана своими руками».
Чуть более столетия назад ручное ткачество было распространено в Вятском крае повсеместно. Не было в деревне женщины, которая не умела бы ткать. Однако в начале 20 века ткани ручного изготовления начали вытеснять фабричные. В наши дни этим промыслом в Кирове занимаются несколько мастеров.
ОЛЬГА КОЙКОВА, МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мне ткачество нравится с юности. Увидела тогда мастерицу и запомнила это на всю жизнь. Хочется эти старые технологии показать в новых работах».
Познакомиться с выставкой "Ткачество: из прошлого в будущее" четырех кировских мастериц можно в музее Дымковской игрушки до 22 апреля.
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