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Новости / Культура

Выставка "Ткачество: из прошлого в будущее" в музее Дымковской игрушки

Сегодня, 10:04 | Просмотров: 93 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Ткачество: из прошлого в будущее". Выставка с таким названием открылась в Музее Дымковской игрушки. Одной из первых познакомилась с экспонатами и мастерицами - Анастасия Кетько.

- Это очень древний способ - на раме. И тогда ткани были натуральные.

Галина Богданова - художник по ткачеству. Мастерство постигала на основе образцов вятских тканых изделий. Для мастера - это не просто хобби, а образ жизни.

Выставка "Ткачество: из прошлого в будущее" в музее Дымковской игрушкиГАЛИНА БОГДАНОВА, ЧЛЕН ВТОО "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ":
«Я начала и себе наряды шить. Все-таки ручная работа - это энергия самого автора, потом является обережной. Она дает силу человеку, только именно та, что сделана своими руками».

Чуть более столетия назад ручное ткачество было распространено в Вятском крае повсеместно. Не было в деревне женщины, которая не умела бы ткать. Однако в начале 20 века ткани ручного изготовления начали вытеснять фабричные. В наши дни этим промыслом в Кирове занимаются несколько мастеров.

ОЛЬГА КОЙКОВА, МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мне ткачество нравится с юности. Увидела тогда мастерицу и запомнила это на всю жизнь. Хочется эти старые технологии показать в новых работах».

Познакомиться с выставкой "Ткачество: из прошлого в будущее" четырех кировских мастериц можно в музее Дымковской игрушки до 22 апреля.


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