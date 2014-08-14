Выставка "Ткачество: из прошлого в будущее" в музее Дымковской игрушки

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"Ткачество: из прошлого в будущее". Выставка с таким названием открылась в Музее Дымковской игрушки. Одной из первых познакомилась с экспонатами и мастерицами - Анастасия Кетько.Галина Богданова - художник по ткачеству. Мастерство постигала на основе образцов вятских тканых изделий. Для мастера - это не просто хобби, а образ жизни.Чуть более столетия назад ручное ткачество было распространено в Вятском крае повсеместно. Не было в деревне женщины, которая не умела бы ткать. Однако в начале 20 века ткани ручного изготовления начали вытеснять фабричные. В наши дни этим промыслом в Кирове занимаются несколько мастеров.Познакомиться с выставкой "Ткачество: из прошлого в будущее" четырех кировских мастериц можно в музее Дымковской игрушки до 22 апреля.