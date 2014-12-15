В выставочном зале художественного музея проходит областная выставка союза художников России

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В выставочном зале художественного музея сегодня проходит областная выставка союза художников России. Она считается одним из главных культурных событий года.В выставочном зале музея Васнецовых собраны сотни работ, написанных вятскими художниками за минувший год. Традиционно выставка поражает разнообразим тем, жанров и техник исполнения.Среди лучших оказались те работы вятских художников, которые поразили своей многоплановостью и глубиной экспертную комиссию. Например, в экспозиции представлены три работы знаменитой художницы Татьяны Тимкиной. И не все они посвящены Вятке. В этом году заслуженный художник России делится с земляками своим видением Петербурга Серебренного века через портрет Николая Гумилева и Лизаветы Дмитриевой.На выставке можно увидеть не только картины. Экспозиция дополнена произведениями традиционных прикладных ремесел, скульптурами и, конечно, дымковской игрушкой.Настроение посетителям выставки задаст и ее жемчужина. В рамках акции «Наследие Вятки» будет показана одна работа из фонда музея. В этом году это произведение Виктора Попова «Торг перед Спасской Башней Хлыновского Кремля». Выставка продлится до 25 марта. На протяжении всей ее работы будут проводиться творческие встречи с художниками.