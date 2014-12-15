В выставочном зале художественного музея проходит областная выставка союза художников России
В выставочном зале музея Васнецовых собраны сотни работ, написанных вятскими художниками за минувший год. Традиционно выставка поражает разнообразим тем, жанров и техник исполнения.
ИГОРЬ СМЕТАНИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Больше 120 участников. На саму выставку в процессе отбора прошло, если можно спроецировать так 120 участников помножить на три, от каждого примерно по 3 работы, это вы представляете, уже какое количество работ. И дальше уже работала комиссия при составлении экспозиции. Выбирали из лучшего лучшее».
Среди лучших оказались те работы вятских художников, которые поразили своей многоплановостью и глубиной экспертную комиссию. Например, в экспозиции представлены три работы знаменитой художницы Татьяны Тимкиной. И не все они посвящены Вятке. В этом году заслуженный художник России делится с земляками своим видением Петербурга Серебренного века через портрет Николая Гумилева и Лизаветы Дмитриевой.
ТАТЬЯНА ТИМКИНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«Вот эти белые ночи, эта тайна, мистика Петербурга, выразилась вот в этой работе, где я преклоняюсь перед культурой Серебряного века, Питера и перед поэзией. Перед этой таинственностью города и людей культуры».
На выставке можно увидеть не только картины. Экспозиция дополнена произведениями традиционных прикладных ремесел, скульптурами и, конечно, дымковской игрушкой.
ЛАРИСА УШАКОВА, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«Наша задача показать, что игрушка не потеряла своего лица в течение вот уже 400 лет, сколько она существует. Игрушки делаются с любовью и большим уважением к традициям. Поэтому она не меняет своей внешности, она узнаваема. И, как правило, это всегда большой праздник — где игрушка участвует. Это яркие краски, это настроение».
Настроение посетителям выставки задаст и ее жемчужина. В рамках акции «Наследие Вятки» будет показана одна работа из фонда музея. В этом году это произведение Виктора Попова «Торг перед Спасской Башней Хлыновского Кремля». Выставка продлится до 25 марта. На протяжении всей ее работы будут проводиться творческие встречи с художниками.
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