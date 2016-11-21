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В Кирове прошёл межрайонный фестиваль "Оркестровая палитра". Юные музыканты соревновались в исполнении виртуозных пьес и произведений крупной формы.Вика Боброва - одна из самых юных участниц фестиваля. Семилетняя исполнительница уже не раз выступала и на конкурсах, и на концертах. Справиться с волнением помогает убеждение - я всё смогу, и девочка решительно выходит на сцену с любимым инструментом.Многие музыканты для «Оркестровой палитры» подготовили по два произведения и выступают в номинациях «Крупная форма» и «Весёлый смычок». На творческом состязании звучали пьесы и концерты, фантазии и вариации классических и современных композиторов.Добавим, что фестиваль "Оркестровая палитра" уже давно перерос из школьного в межрайонный. Продемонстрировать мастерство и виртуозность могли музыканты от 7 до 16 лет.