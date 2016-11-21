В Кирове прошёл межрайонный фестиваль "Оркестровая палитра"
Вика Боброва - одна из самых юных участниц фестиваля. Семилетняя исполнительница уже не раз выступала и на конкурсах, и на концертах. Справиться с волнением помогает убеждение - я всё смогу, и девочка решительно выходит на сцену с любимым инструментом.
ВИКТОРИЯ БОБРОВА, УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2:
«Звук очень нежный, красивый, мягкий, где-то можно сыграть сильно, громко, где-то легко, плавно, нежно».
Многие музыканты для «Оркестровой палитры» подготовили по два произведения и выступают в номинациях «Крупная форма» и «Весёлый смычок». На творческом состязании звучали пьесы и концерты, фантазии и вариации классических и современных композиторов.
ТАТЬЯНА БОГДАНОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Один из самых правильных конкурсов, почему он правильный - учит детей выступать, преодолевать сценическое волнение, с удовольствием выходить на сцену и не только играть произведения, но и выражать свои чувства, получать удовольствие от собственного исполнения. Конкурс проводится два раза в учебном году, в первом полугодии и во втором».
Добавим, что фестиваль "Оркестровая палитра" уже давно перерос из школьного в межрайонный. Продемонстрировать мастерство и виртуозность могли музыканты от 7 до 16 лет.
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