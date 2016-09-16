Новые истории от вятского художника Василия Ифанова

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Вятский художник Василий Ифанов не устает удивлять кировчан. В этот раз художник задался вопросом - каков он, вятский характер?Его живописные работы узнаёшь с первого взгляда. На Василия Ифанова отцовские байки про вятских-хватских произвели особое впечатление и стали настоящим творческим кредо. Это уже его вторая персональная выставка, и Василию Ивановичу еще есть чем удивить.В его картинах главное - люди. Персонажи работ узнаваемы - это и коллеги, и друзья, и известные личности. Авторская теплота наполняет каждое произведение, а вятский характер - это совершенно особая формула, считает художник.Сам Василий Ифанов – неунывающая натура, поэтому и его картины вряд ли кого-то смогут оставить равнодушным - как минимум - подарят хорошее настроение.