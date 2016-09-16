Новые истории от вятского художника Василия Ифанова
Его живописные работы узнаёшь с первого взгляда. На Василия Ифанова отцовские байки про вятских-хватских произвели особое впечатление и стали настоящим творческим кредо. Это уже его вторая персональная выставка, и Василию Ивановичу еще есть чем удивить.
ВАСИЛИЙ ИФАНОВ, ХУДОЖНИК:
«Поскольку вятские люди хватские, поэтому отображает какую-то такую вятскую динамику характера, свойства вятского человека. Большинство здесь работ - это небылицы, то есть байки, которые переработаны мной в изобразительную и стихотворную форму».
В его картинах главное - люди. Персонажи работ узнаваемы - это и коллеги, и друзья, и известные личности. Авторская теплота наполняет каждое произведение, а вятский характер - это совершенно особая формула, считает художник.
ВАСИЛИЙ ИФАНОВ, ХУДОЖНИК:
«На мой взгляд, он, особенно сегодняшний вятский житель, совсем свободный, раскрепощенный, всегда удалый такой, пусть ничего не получается, но он всё равно движется вперед».
Сам Василий Ифанов – неунывающая натура, поэтому и его картины вряд ли кого-то смогут оставить равнодушным - как минимум - подарят хорошее настроение.
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