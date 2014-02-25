Конкурс чтецов в библиотеке имени Лиханова

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Сегодня в библиотеке имени Лиханова школьники проникновенно читают стихи. За тем, как проходит конкурс "Союз прекрасных муз", наблюдала Альбина Самигуллина.Первыми, кому предстояло выступить перед зрителями и жюри, стали учащиеся 1-4 классов. Участникам предложен широкий выбор произведений для чтения: поэзия и проза от классики до современности.Жюри, в первую очередь, обращало внимание на выразительность, исполнительское мастерство и творческий подход к прочтению произведений.Только эту возрастную группу жюри предстоит отслушивать три дня. И глядя на этих участников - можно предположить, что выбирать лучших будет непросто. Илья Вохмянин, например, уверен, что его стихотворение самое смешное и хорошее.Все ребята успешно выступили перед зрителями и членами жюри, которые с удовольствием аплодировали конкурсантам и с волнением следили за их выступлением.