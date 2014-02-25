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Новости / Культура

Конкурс чтецов в библиотеке имени Лиханова

Вчера, 15:20 | Просмотров: 121 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Сегодня в библиотеке имени Лиханова школьники проникновенно читают стихи. За тем, как проходит конкурс "Союз прекрасных муз", наблюдала Альбина Самигуллина.

Первыми, кому предстояло выступить перед зрителями и жюри, стали учащиеся 1-4 классов. Участникам предложен широкий выбор произведений для чтения: поэзия и проза от классики до современности.

Конкурс чтецов в библиотеке имени ЛихановаНАДЕЖДА ТАТАРИНОВА, ДИРЕКТОР МБУ "БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА:
«Главное, чтобы это прозвучало как со сцены, то есть, хотелось бы, чтобы дети научились красиво читать стихи и вообще красиво выступать на публику».
 
Жюри, в первую очередь, обращало внимание на выразительность, исполнительское мастерство и творческий подход к прочтению произведений.

Конкурс чтецов в библиотеке имени ЛихановаСАША ЧЕРЕМИСИНОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«"Я" затопало ногами - не хочу водиться с вами.
Буду делать всё сама - хватит у меня ума».

Только эту возрастную группу жюри предстоит отслушивать три дня. И глядя на этих участников - можно предположить, что выбирать лучших будет непросто. Илья Вохмянин, например, уверен, что его стихотворение самое смешное и хорошее.

Конкурс чтецов в библиотеке имени ЛихановаИЛЬЯ ВОХМЯНИН, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
"Иван Петушков был большим фантазером, он мог, например, становиться забором. Вот встанет Иван как забор средь двора,
и лазит весь день по нему детвора".

Все ребята успешно выступили перед зрителями и членами жюри, которые с удовольствием аплодировали конкурсантам и с волнением следили за их выступлением.


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