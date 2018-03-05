ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

05 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.1000
EURO: 70.1702
Погода в городе Кирове:
днём:  -7...-5°C
вечером:  -9...-7°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях Франции

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 102 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях Франции. Дресс-код - в соответствии с парижскими модными журналами 19 века. В атмосферу танцев погрузилась Анастасия Кетько.

Ритмы вальса, французской кадрили, польки - кажется, на этом балу присутствовали все виды классических танцев. Мероприятие посвящено очередной годовщине создания Кировской школы исторического танца. В этот раз решили погрузиться в "Прекрасную Францию". И требование к внешнему виду - в соответствии с модными журналами 19 века.

В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях ФранцииНАТАЛЬЯ ГУСЕВА, УЧАСТНИЦА БАЛА:
«Журналы того времени найти сложно, но интернет помог. Платье я шила сама, в ателье не обращалась».
 
 
На балу можно было познакомиться с выставкой редких книг французских писателей и журналами мод. Гости изучали их с огромным удовольствием, сравнивая "картинки" с участниками.

В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях ФранцииЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ОРГАНИЗАТОР БАЛА:
«Когда я смотрю на наших девушек, которые приходят на балы, то все их костюмы соответствуют той эпохе, прям один в один».
 
 
Многие танцоры говорят, что родились не в то время. Очень уж их притягивает музыка и мода прошлых лет.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области вновь начали выдавать «Карты милосердия».

11:22 05.03.2018


В Кировской области вновь начали выдавать «Карты милосердия».

Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей.

10:47 05.03.2018


Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч…

Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию.

8:55 05.03.2018


Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию.

В Кирове оштрафовали врача из Перми, пытавшегося подкупить инспектора ГИБДД.

8:37 05.03.2018


В Кирове оштрафовали врача из Перми, пытавшегося подкупить инспектора ГИБДД.

В Кировской области федеральные трассы начали готовить к весеннему паводку.

12:19 03.03.2018


В Кировской области федеральные трассы начали готовить к весеннему паводку.

Кировская "Родина" одержала первую победу в сезоне.

11:54 03.03.2018


Кировская "Родина" одержала первую победу в сезоне.

В Кировской области охотники добыли второго волка-меланиста.

11:29 03.03.2018


В Кировской области охотники добыли второго волка-меланиста.

Все новости

Вести. Кировская область

В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях Франции

10:17 05.03.2018


В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях Франции

В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна"

10:15 05.03.2018


В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна"

В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтения

10:10 05.03.2018


В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтения

Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию

20:47 02.03.2018


Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию

В областном перинатальном центре провели уникальную операцию

20:46 02.03.2018


В областном перинатальном центре провели уникальную операцию

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Библиотека имени Герцена вновь погрузилась в атмосферу 19-го века

24.04.2017


Библиотека имени Герцена вновь погрузилась в атмосферу 19-го века

В Кирове состоялся шестой Герценовский бал

20.12.2016


В Кирове состоялся шестой Герценовский бал

Бал в стиле 19 века в библиотеке имени Пушкина

25.10.2017


Бал в стиле 19 века в библиотеке имени Пушкина

Кадетский бал в библиотеке имени Герцена

14.03.2017


Кадетский бал в библиотеке имени Герцена

Любители классики со всей России встретились в Кирове на Герценовском балу

22.12.2015


Любители классики со всей России встретились в Кирове на Герценовском балу

Библиотека Герцена отпраздновала 180-летний юбилей

18.12.2017


Библиотека Герцена отпраздновала 180-летний юбилей

Популярные новости

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

20.02.2018


В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

22.02.2018


Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

25.02.2018


В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

26.02.2018


В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

02.03.2018


Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх