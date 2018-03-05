В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях Франции. Дресс-код - в соответствии с парижскими модными журналами 19 века. В атмосферу танцев погрузилась Анастасия Кетько.
Ритмы вальса, французской кадрили, польки - кажется, на этом балу присутствовали все виды классических танцев. Мероприятие посвящено очередной годовщине создания Кировской школы исторического танца. В этот раз решили погрузиться в "Прекрасную Францию". И требование к внешнему виду - в соответствии с модными журналами 19 века. НАТАЛЬЯ ГУСЕВА, УЧАСТНИЦА БАЛА:
«Журналы того времени найти сложно, но интернет помог. Платье я шила сама, в ателье не обращалась».
На балу можно было познакомиться с выставкой редких книг французских писателей и журналами мод. Гости изучали их с огромным удовольствием, сравнивая "картинки" с участниками.
ЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ОРГАНИЗАТОР БАЛА:
«Когда я смотрю на наших девушек, которые приходят на балы, то все их костюмы соответствуют той эпохе, прям один в один».
Многие танцоры говорят, что родились не в то время. Очень уж их притягивает музыка и мода прошлых лет.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"