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«Журналы того времени найти сложно, но интернет помог. Платье я шила сама, в ателье не обращалась».

«Когда я смотрю на наших девушек, которые приходят на балы, то все их костюмы соответствуют той эпохе, прям один в один».

В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях Франции. Дресс-код - в соответствии с парижскими модными журналами 19 века. В атмосферу танцев погрузилась Анастасия Кетько.Ритмы вальса, французской кадрили, польки - кажется, на этом балу присутствовали все виды классических танцев. Мероприятие посвящено очередной годовщине создания Кировской школы исторического танца. В этот раз решили погрузиться в "Прекрасную Францию". И требование к внешнему виду - в соответствии с модными журналами 19 века.На балу можно было познакомиться с выставкой редких книг французских писателей и журналами мод. Гости изучали их с огромным удовольствием, сравнивая "картинки" с участниками.Многие танцоры говорят, что родились не в то время. Очень уж их притягивает музыка и мода прошлых лет.