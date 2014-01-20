В Вятском художественном музее открылась выставка «Звезды театра и кино»

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"Звезды театра и кино" в музее братьев Васнецовых. В Кирове проходит выставка портретов современных деятелей культуры и искусства.Прекрасная Елена Подкаминская, рядом - харизматичный Борис Клюев и многогранный Виктор Добронравов. Более 50-ти портретов современных звезд театра и кино представлены на выставке. Авторы работ - выпускники ведущих художественных школ страны.Проект, начатый в 2003 году, на сегодняшний день уже обширное собрание живописных изображений деятелей прекрасного и представляет историю, аналогию современного театра.Экспозицию дополняют классические сценические костюмы из фондов Кировского драматического театра, а также произведения декоративно-прикладного искусства музея братьев Васнецовых. В рамках выставки планируются различные мастер-классы и встречи с актерами.