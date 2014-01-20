ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

06 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.1000
EURO: 70.1702
Погода в городе Кирове:
ночью:  -14...-12°C
утром:  -16...-14°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Вятском художественном музее открылась выставка «Звезды театра и кино»

Вчера, 17:53 | Просмотров: 106 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
"Звезды театра и кино" в музее братьев Васнецовых. В Кирове проходит выставка портретов современных деятелей культуры и искусства.

Прекрасная Елена Подкаминская, рядом - харизматичный Борис Клюев и многогранный Виктор Добронравов. Более 50-ти портретов современных звезд театра и кино представлены на выставке. Авторы работ - выпускники ведущих художественных школ страны.

В Вятском художественном музее открылась выставка «Звезды театра и кино»АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Все портреты, представленные в экспозиции, родились на сцене или за кулисами театра. Перед художниками всегда стоит двойная задача: через сценический образ актера передать его творческую индивидуальность, внутренний мир и личные качества».

Проект, начатый в 2003 году, на сегодняшний день уже обширное собрание живописных изображений деятелей прекрасного и представляет историю, аналогию современного театра.

В Вятском художественном музее открылась выставка «Звезды театра и кино»АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И И.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Когда приезжал руководитель галереи "Золотой плес", который и является владельцем этой выставки, он рассказывал, что художники создают портреты по согласованию с артистами, потом на протяжении 5 лет они показываются на выставках».

Экспозицию дополняют классические сценические костюмы из фондов Кировского драматического театра, а также произведения декоративно-прикладного искусства музея братьев Васнецовых. В рамках выставки планируются различные мастер-классы и встречи с актерами.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Юный кировчанин стал призёром окружного первенства по кикбоксингу.

20:03 05.03.2018


Юный кировчанин стал призёром окружного первенства по кикбоксингу.

Кировские легкоатлеты стали призёрами всероссийских соревнований.

19:57 05.03.2018


Кировские легкоатлеты стали призёрами всероссийских соревнований.

Кировские конькобежцы стали призёрами Кубка России.

19:56 05.03.2018


Кировские конькобежцы стали призёрами Кубка России.

Воспитанница кировской школы прыжков на лыжах с трамплина стала призёром Континентального Кубка.

19:53 05.03.2018


Воспитанница кировской школы прыжков на лыжах с трамплина стала призёром Континентального Кубка.

В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

19:36 05.03.2018


В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

В Кировской области вновь начали выдавать «Карты милосердия».

11:22 05.03.2018


В Кировской области вновь начали выдавать «Карты милосердия».

Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей.

10:47 05.03.2018


Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч…

Все новости

Вести. Кировская область

Дрова инвалидам и ветеранам

20:45 05.03.2018


Дрова инвалидам и ветеранам

В Вятском художественном музее открылась выставка «Звезды театра и кино»

17:53 05.03.2018


В Вятском художественном музее открылась выставка «Звезды театра и кино»

В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях Франции

10:17 05.03.2018


В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях Франции

В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна"

10:15 05.03.2018


В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна"

В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтения

10:10 05.03.2018


В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтения

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Планы музея Васнецовых

20.01.2014


Планы музея Васнецовых

Выставка шедевров из фондов Вятского художественного музея открылась в Белгороде.

02.10.2016


Выставка шедевров из фондов Вятского художественного музея открылась в Белгороде.

Выставка в музее Васнецовых

18.09.2013


Выставка в музее Васнецовых

Выставка к юбилею Вадима Афанасьева

06.02.2017


Выставка к юбилею Вадима Афанасьева

Две выставки в выставочном зале художественного музея имени братьев Васнецовых

14.03.2016


Две выставки в выставочном зале художественного музея имени братьев Васнецовых

В Вятском художественном музее открылась выставка «Дыхание современности»

06.03.2017


В Вятском художественном музее открылась выставка «Дыхание современности»

Популярные новости

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

20.02.2018


В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

22.02.2018


Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

25.02.2018


В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

26.02.2018


В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

02.03.2018


Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх