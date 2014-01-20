В Вятском художественном музее открылась выставка «Звезды театра и кино»
Прекрасная Елена Подкаминская, рядом - харизматичный Борис Клюев и многогранный Виктор Добронравов. Более 50-ти портретов современных звезд театра и кино представлены на выставке. Авторы работ - выпускники ведущих художественных школ страны.
АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Все портреты, представленные в экспозиции, родились на сцене или за кулисами театра. Перед художниками всегда стоит двойная задача: через сценический образ актера передать его творческую индивидуальность, внутренний мир и личные качества».
Проект, начатый в 2003 году, на сегодняшний день уже обширное собрание живописных изображений деятелей прекрасного и представляет историю, аналогию современного театра.
АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И И.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Когда приезжал руководитель галереи "Золотой плес", который и является владельцем этой выставки, он рассказывал, что художники создают портреты по согласованию с артистами, потом на протяжении 5 лет они показываются на выставках».
Экспозицию дополняют классические сценические костюмы из фондов Кировского драматического театра, а также произведения декоративно-прикладного искусства музея братьев Васнецовых. В рамках выставки планируются различные мастер-классы и встречи с актерами.
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