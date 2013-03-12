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Новости / Культура

В Кирове прошел праздник национальной кухни

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 117 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Форшмак, чахохбили, блины, плов и манты - на одном столе. В Кирове прошел праздник национальной кухни. Представительницы разных диаспор приготовили традиционные блюда и обменялись рецептами.

За одним столом в зале собрались представительницы разных диаспор, проживающих в Кирове: дагестанская, татарская, еврейская, таджикская. Кажется, такого разнообразия блюд нельзя увидеть ни на одном застолье.

В Кирове прошел праздник национальной кухниЕЛЕНА РЫКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ №3:
«Формат мероприятия такой, что принеси своё блюда сам и попробуй то, что приготовили другие. Ну, да, православные конечно отмечают...у них постный стол. Но постный стол не значит, что он какой-то менее разнообразный. Да здесь есть определенные ограничения, но у нас традиционно кухни подстраиваются под традиции народов, поэтому я думаю, что все здесь уместно».

Задача участниц праздника не только угостить остальных традиционным блюдом своего народа, но и рассказать о нем как можно больше: когда его подают, для кого и как готовят.

- Например, кавказский хинкал с сушеным мясом — еда, которую удобно было брать с собой в горы чабанам.

В Кирове прошел праздник национальной кухниАМИНАТ АХМЕДОВА:
«Это из кукурузной муки хинкал. Сами выращивали кукурузу и у каждого хозяйства. У них свои мельницы дома. У наших предков. Они сами мололи и всегда дома хинкал и сушеное мясо. Чабаны, когда уезжали в горы, уходили, они брали с собой кукурузную муку и сушеное мясо».
 
Рядом с кукурузным хинкалом расположился аварский, из обычной муки и блюдо, рецептом которого кировские дагестанцы поделиться не смогли. Этот сыр готовят только в горах, и долгое время хранят вот в этих листьях неизвестного растения, которые можно найти только на высоких горных склонах.

Рецептом еще одного блюда кавказской кухни делилась с гостями представительница грузинской диаспоры.

В Кирове прошел праздник национальной кухниТАТЬЯНА ЗЛОБИНА:
«Мы приготовили такое самое популярное блюдо после шашлыка, как чахохбили. Чахохбили традиционно готовятся из фазана, но сейчас фазаны все у нас повывелись, поэтому мы готовили его из курицы».

Рядом с долмой, пловом и другими кавказскими блюдами были и манты и блины, еврейский форшмак, винегрет и татарские традиционные сладости.


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