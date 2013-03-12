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Форшмак, чахохбили, блины, плов и манты - на одном столе. В Кирове прошел праздник национальной кухни. Представительницы разных диаспор приготовили традиционные блюда и обменялись рецептами.За одним столом в зале собрались представительницы разных диаспор, проживающих в Кирове: дагестанская, татарская, еврейская, таджикская. Кажется, такого разнообразия блюд нельзя увидеть ни на одном застолье.Задача участниц праздника не только угостить остальных традиционным блюдом своего народа, но и рассказать о нем как можно больше: когда его подают, для кого и как готовят.Рядом с кукурузным хинкалом расположился аварский, из обычной муки и блюдо, рецептом которого кировские дагестанцы поделиться не смогли. Этот сыр готовят только в горах, и долгое время хранят вот в этих листьях неизвестного растения, которые можно найти только на высоких горных склонах.Рецептом еще одного блюда кавказской кухни делилась с гостями представительница грузинской диаспоры.Рядом с долмой, пловом и другими кавказскими блюдами были и манты и блины, еврейский форшмак, винегрет и татарские традиционные сладости.