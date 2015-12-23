Поделиться новостью:

В библиотеке имени Марии Исаковой сегодня можно увидеть акварельные иллюстрации Татьяны Коршуновой к книге Тамары Копаневой «Вятское далеко».Образы героев вятских сказок Татьяна Коршунова придумала задолго до создания книги. Вдохновили ее волшебные истории, собранные и записанные больше ста лет назад учёным-этнографом Дмитрием Зелениным. Со своей идеей художница пришла к Тамаре Копаневой, и началась многолетняя работа над изданием.Новые сказки, созданные по мотивам старых вятских, были значительно переработаны Тамарой Копаневой. А все герои, мастеровитые жители земли вятской, звери и птицы, сказочные персонажи и даже предметы, заговорили по-вятски. В библиотеке № 4 провели уже немало занятий по этой увлекательной книге, используя игру с диалектными словами "Вятская куролесица".С иллюстрациями книги "Вятское далеко" можно познакомиться до конца марта. А в рамках областных Дней вятской книги юные кировчане встретятся с авторами и покажут свои рисунки.