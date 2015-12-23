Акварельные иллюстрации Татьяны Коршуновой
Образы героев вятских сказок Татьяна Коршунова придумала задолго до создания книги. Вдохновили ее волшебные истории, собранные и записанные больше ста лет назад учёным-этнографом Дмитрием Зелениным. Со своей идеей художница пришла к Тамаре Копаневой, и началась многолетняя работа над изданием.
ТАТЬЯНА КОРШУНОВА, ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР:
«Я даже специально исследование провела, чтобы краски, которыми здесь нарисовано, это американские краски, которые при печати становятся еще ярче, они еще сильнее светятся. Так, как задумано, так и вышло, как оригиналы, один в один, точность попадания идеальная».
Новые сказки, созданные по мотивам старых вятских, были значительно переработаны Тамарой Копаневой. А все герои, мастеровитые жители земли вятской, звери и птицы, сказочные персонажи и даже предметы, заговорили по-вятски. В библиотеке № 4 провели уже немало занятий по этой увлекательной книге, используя игру с диалектными словами "Вятская куролесица".
МАРИНА МЕЛЬНИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ ОТДЕЛОМ БИБЛИОТЕКИ № 4 ИМ. М.Г. ИСАКОВОЙ:
«Я всегда спрашиваю - есть ли родственники в деревне, когда вы к ним приезжаете, как с вами разговаривают, так же, как в городе или по-другому, как-то особенно, начинают задумываться, вспоминать те фразы, забавные прибаутки, и понимают, что это наше, родное и знакомое, просто чуть-чуть подзабытое».
С иллюстрациями книги "Вятское далеко" можно познакомиться до конца марта. А в рамках областных Дней вятской книги юные кировчане встретятся с авторами и покажут свои рисунки.
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