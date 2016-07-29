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«Первый источник — это областной бюджет. В прошлом году на реализацию, в том числе, проекта было выделено 8 миллионов рублей. В этом году будет предусмотрено около 10 млн. рублей. Средства уже предусмотрены… И финансовые средства городских и сельских поселений».

В Нолинске открылся музей пряника и лимонада. Событие стало возможным благодаря региональной финансовой поддержке и участию в проекте народный бюджет.Несколько движений и ленточка на открытии долгожданного музея разрезана. В Нолинске в разное время проживало несколько купцов, занимавшихся пряничным делом. В наши дни сохранилось много экспонатов того времени, найденных в жилых домах и на бывших производствах. Однако самое ценное, что удалось сохранить — это, конечно, рецепты.Кроме исторического экскурса с презентацией и рассказами экскурсовода, гости церемонии смогли попробовать современные Нолинские пряники и лимонад, а также поучаствовать в мастер-классе по украшению пряников.Главной темой практически всех рисунков стал праздник — 8 марта. Посетители музея смогут познакомиться с разнообразием видов нолинских пряников, историями жизни купцов, занимавшихся производством сладостей, увидеть старинные формы для выпекания и другие не менее интересные экспонаты. Открытия музея местные жители ждали несколько лет. Финансирование удалось получить благодаря участию в региональном проекте - народный бюджет.Благодаря региональному финансированию за минувший год, помимо музея пряника и лимонада в Нолинске, было реализовано еще 15 народных проектов в Области. В целом с 2014 года — с начала реализации проекта, поддержку получили 33 инициативы, среди которых есть и строительство детских площадок и ремонт дорог, и благоустройство парков.