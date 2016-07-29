В Нолинске открылся музей пряника и лимонада
ИРИНА ЯКОВЛЕВА, МЕТОДИСТ МУЗЕЯ:
«И большую часть этого продукта, конечно, составлял мед. Буквально до 50ти процентов. Пряники, конечно, тех лет намного отличались от нынешних, от тиражных. Это можно сказать были штучные варианты пряничных шедевров».
Кроме исторического экскурса с презентацией и рассказами экскурсовода, гости церемонии смогли попробовать современные Нолинские пряники и лимонад, а также поучаствовать в мастер-классе по украшению пряников.
- Возьмите каждый пластиковую ложку и 1 пряник вот прямо белой глазурью, зачерпнув, размажьте как масло...
Главной темой практически всех рисунков стал праздник — 8 марта. Посетители музея смогут познакомиться с разнообразием видов нолинских пряников, историями жизни купцов, занимавшихся производством сладостей, увидеть старинные формы для выпекания и другие не менее интересные экспонаты. Открытия музея местные жители ждали несколько лет. Финансирование удалось получить благодаря участию в региональном проекте - народный бюджет.
ВСЕВОЛОД ФРОЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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