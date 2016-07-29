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Новости / Культура

В Нолинске открылся музей пряника и лимонада

Вчера, 17:44 | Просмотров: 108 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Нолинске открылся музей пряника и лимонада. Событие стало возможным благодаря региональной финансовой поддержке и участию в проекте народный бюджет.
 
 
Несколько движений и ленточка на открытии долгожданного музея разрезана. В Нолинске в разное время проживало несколько купцов, занимавшихся пряничным делом. В наши дни сохранилось много экспонатов того времени, найденных в жилых домах и на бывших производствах. Однако самое ценное, что удалось сохранить — это, конечно, рецепты.

В Нолинске открылся музей пряника и лимонадаИРИНА ЯКОВЛЕВА, МЕТОДИСТ МУЗЕЯ:
«И большую часть этого продукта, конечно, составлял мед. Буквально до 50ти процентов. Пряники, конечно, тех лет намного отличались от нынешних, от тиражных. Это можно сказать были штучные варианты пряничных шедевров».

Кроме исторического экскурса с презентацией и рассказами экскурсовода, гости церемонии смогли попробовать современные Нолинские пряники и лимонад, а также поучаствовать в мастер-классе по украшению пряников.

- Возьмите каждый пластиковую ложку и 1 пряник вот прямо белой глазурью, зачерпнув, размажьте как масло...

Главной темой практически всех рисунков стал праздник — 8 марта. Посетители музея смогут познакомиться с разнообразием видов нолинских пряников, историями жизни купцов, занимавшихся производством сладостей, увидеть старинные формы для выпекания и другие не менее интересные экспонаты. Открытия музея местные жители ждали несколько лет. Финансирование удалось получить благодаря участию в региональном проекте - народный бюджет.

В Нолинске открылся музей пряника и лимонадаВСЕВОЛОД ФРОЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Первый источник — это областной бюджет. В прошлом году на реализацию, в том числе, проекта было выделено 8 миллионов рублей. В этом году будет предусмотрено около 10 млн. рублей. Средства уже предусмотрены… И финансовые средства городских и сельских поселений».
 
 
Благодаря региональному финансированию за минувший год, помимо музея пряника и лимонада в Нолинске, было реализовано еще 15 народных проектов в Области. В целом с 2014 года — с начала реализации проекта, поддержку получили 33 инициативы, среди которых есть и строительство детских площадок и ремонт дорог, и благоустройство парков.


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