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Новости / Культура

Поэтический вечер к юбилею со дня рождения великого русского поэта Василия Жуковского

Сегодня, 11:43 | Просмотров: 129 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В библиотеке имени Герцена прошёл поэтический вечер, приуроченный к юбилею со дня рождения великого русского поэта и государственного деятеля Василия Жуковского, современника и друга Пушкина, придворного учителя будущего императора Александра I.

Литературный вечер продолжил проект под названием "Лишь слову жизнь дана". Он существует в библиотеке уже 8 лет. Повестка дня, в основном, формируется календарём. Вот и у Жуковского в этом году круглая дата - 235 лет со дня рождения. Неожиданно стала известна и другая причина появления на свет этого цикла поэтических вечеров.

Поэтический вечер к юбилею со дня рождения великого русского поэта Василия Жуковского ЕЛЕНА КИЛИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА:
«Как бы ни пафосно это звучало, этот проект был задуман в противовес тем, кто пытается унизить Россию, кто говорит: "Ну что ты хочешь Россия?"».

Дважды героями литературных вечеров становились поэты и писатели, у которых были весьма сложные отношения с родной страной, например, Борис Пастернак и Марина Цветаева. Жуковский тоже вписывается в этот ряд. Несмотря на огромный вклад в литературу, педагогику и государственную деятельность, он под старость лет навлёк на себя обвинения в не патриотизме просто потому, что предпочитал жить в Германии, а не в России. И всё же, границы великой русской литературы всегда были шире границ географических, а влияние Жуковского на современников и становление государственной идеологии Российской империи трудно переоценить.

ЕЛЕНА КИЛИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА:
«Своим учителем его считали и Пушкин и Тютчев и Блок, и много у него взял Заболотский. О нём можно сказать его же словами:
"О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были"».

На поэтическом вечере звучали романсы Альябьева и Глинки на стихи Жуковского, поэтические строки в исполнении артистов из Кировского театра кукол. Жуковский был очень талантливым человеком, и сложно сказать в какой сфере он сделал больший вклад в историю России - как поэт или как государственный деятель. Добавим, что анализом обширного наследия Жуковского давно и плодотворно занимаются в Тартуском университете ученики Юрия Лотмана.


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