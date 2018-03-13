Большое кино возвращается в Яранск

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Последние новинки кино. Скоро и в Яранске. В райцентре в скором будущем появится полноценный кинотеатр. Центр досуга Яргранд выиграл гранд от российского фонда кино. Без малого пять миллионов рублей потратят на обустройство кинозала.Больше пятнадцати лет в Яранске не видели новинок кино. Премьеры перестали радовать яраничей после того, как закрылся единственный кинотеатр.О том времени, когда кинотеатр работал, остались теплые воспоминания. Когда-то за билетами выстраивались очереди.Как рассказали местные жители, в начале нулевых кинотеатр стал нерентабельным. Здание продали частникам. Те в свою очередь решили вести здесь другой бизнес.Сейчас в здании старого кинотеатра снова ремонт. Как рассказал сегодняшний владелец, здесь будет торгово-развлекательный центр. Предприниматель пообещал сохранить старую лепнину, часть пола и перила. Чтобы потомки любовались советской архитектурой.Это уже новый кинотеатр. Он находится в досуговом центре "Ярград". Здесь никогда не демонстрировали новинки. Нет соответствующего оборудования. Показывают тут только те фильмы, что вышли на DVD и Blue-ray-носителях.Зал в "Ярграде" рассчитан почти на двести человек. Есть опытный киномеханик. Новое оборудование позволит демонстрировать последние премьеры. Открыт новый кинозал будет в этом году.