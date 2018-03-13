Большое кино возвращается в Яранск
Больше пятнадцати лет в Яранске не видели новинок кино. Премьеры перестали радовать яраничей после того, как закрылся единственный кинотеатр.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кинотеатр "Россия" был построен в 1961-м. В этом же году начались первые показы. Кинотеатр пользовался большой популярностью у местных жителей. Однако, в начала 2000-х он был закрыт».
О том времени, когда кинотеатр работал, остались теплые воспоминания. Когда-то за билетами выстраивались очереди.
- Хороший был кинотеатр. Большой зал, ходило очень много народу, конечно.
Как рассказали местные жители, в начале нулевых кинотеатр стал нерентабельным. Здание продали частникам. Те в свою очередь решили вести здесь другой бизнес.
НИНА КОЛЕВАТЫХ:
«Ремонтировали все, потом магазины были, сейчас тоже какой-то предприниматель купил.
- Все частники?
- Тоже на магазины, наверное, пойдет».
Сейчас в здании старого кинотеатра снова ремонт. Как рассказал сегодняшний владелец, здесь будет торгово-развлекательный центр. Предприниматель пообещал сохранить старую лепнину, часть пола и перила. Чтобы потомки любовались советской архитектурой.
- Кинопоказ мы начали осуществлять с апреля 2016-го года.
Это уже новый кинотеатр. Он находится в досуговом центре "Ярград". Здесь никогда не демонстрировали новинки. Нет соответствующего оборудования. Показывают тут только те фильмы, что вышли на DVD и Blue-ray-носителях.
ГАЛИНА МАХИТРЯНЦ, ДИРЕКТОР ЦДМ "ЯРГРАД":
«Мы приняли решение поучаствовать в конкурсном отборе на получение средств от фонда кино. Вошли в число победителей. Мы от фонда кино получили. 4 миллиона 858 тысяч. Все эти средства будут направлены на приобретение, как звукового, так и цифрового кинооборудования».
Зал в "Ярграде" рассчитан почти на двести человек. Есть опытный киномеханик. Новое оборудование позволит демонстрировать последние премьеры. Открыт новый кинозал будет в этом году.
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