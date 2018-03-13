В Кирове прошёл отборочный этап Всероссийского фестиваля по брейк-дансу
Программа фестиваля состоит из сольных и командных танцевальных выступлений и последующих баттлов или состязаний по Олимпийской системе в номинациях брейкинг паппинг или олл стайлз. Возрастных ограничений практически нет, в соревнованиях приняли участие и дети, и тинэйджеры, и опытные танцоры. Исход танцевального баттла всегда непредсказуем. Никто не знает, с каким соперником доведется встретиться. Оценивается музыкальность и оригинальность, техника и сложность исполнения.
АНДРЕЙ СТАРОДУМОВ, ЧЛЕН СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БРЕЙК-ДАНСУ:
«На сегодняшнем фестивале представлены 10 городов, есть Йошкар-Ола, Омутнинск, Симферополь, более 100 участников и все в одном зале. Широко представлен брейкинг в возрасте от 5 до 35 лет. Победители поедут на финал во Владимир».
Зародившийся в 60-е годы прошлого века в Америке, брейк-данс стал одним из направлений хип-хопа. И сегодня этот танцевальный стиль вновь на пике популярности. Вчерашние ученики становятся учителями для новых поколений брейкеров.
Жюри конкурса было представлено профессиональными танцорами из Кирова и других городов России. Руслан Зейтуллаев, уроженец Севастополя, также известный как Би-бой Фант, провёл мастер-класс с кировскими танцорами.
РУСЛАН ЗЕЙТУЛЛАЕВ, BBOY FUNT (СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ):
«В вашем городе в первый раз. Очень холодно. Наверное, потому что я из Крыма. Провёл мастер-класс, очень сильные местные ребята».
Добавим, что в Кирове фестиваль "Вятка Фанк" проводится с 2016 года, два раза в год. Наши земляки достойно представляют Кировскую область на Всероссийском и международном уровне. Лучшие танцоры из Кирова занимают призовые места на крупнейшем международном фестивале "Битва стилей".
Победителям вручили проездные билеты и право бесплатного участия в фестивале по брейк-дансу, который пройдет во Владимире.
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