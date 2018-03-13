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В Кирове прошёл отборочный этап Всероссийского фестиваля по брейк-дансу "ВЯТКА FUNK 5". С участниками и приглашёнными гостями встретился Иван Швецов.Программа фестиваля состоит из сольных и командных танцевальных выступлений и последующих баттлов или состязаний по Олимпийской системе в номинациях брейкинг паппинг или олл стайлз. Возрастных ограничений практически нет, в соревнованиях приняли участие и дети, и тинэйджеры, и опытные танцоры. Исход танцевального баттла всегда непредсказуем. Никто не знает, с каким соперником доведется встретиться. Оценивается музыкальность и оригинальность, техника и сложность исполнения.Зародившийся в 60-е годы прошлого века в Америке, брейк-данс стал одним из направлений хип-хопа. И сегодня этот танцевальный стиль вновь на пике популярности. Вчерашние ученики становятся учителями для новых поколений брейкеров.Жюри конкурса было представлено профессиональными танцорами из Кирова и других городов России. Руслан Зейтуллаев, уроженец Севастополя, также известный как Би-бой Фант, провёл мастер-класс с кировскими танцорами.Добавим, что в Кирове фестиваль "Вятка Фанк" проводится с 2016 года, два раза в год. Наши земляки достойно представляют Кировскую область на Всероссийском и международном уровне. Лучшие танцоры из Кирова занимают призовые места на крупнейшем международном фестивале "Битва стилей".Победителям вручили проездные билеты и право бесплатного участия в фестивале по брейк-дансу, который пройдет во Владимире.