ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

14 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.9372
EURO: 70.5338
Погода в городе Кирове:
ночью:  -6...-4°C
утром:  -8...-6°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Сегодня отмечается "День православной книги"

Сегодня, 15:27 | Просмотров: 125 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня отмечается "День православной книги". Он приурочен к изданию в России почти пятьсот лет назад первой печатной книги. Что такое духовная литература, и как изобретение Гуттенберга - печатный станок - повлияло русскую культуру?

При царе Иване Грозном, 14 марта 1564 года в Москве с помощью типографского пресса была напечатана первая в нашей стране книга, ею стали "Деяния Апостолов". До этого времени книги на Руси переписывались от руки и были предметом роскоши. Изобретение Иоганна Гуттенберга, немецкого первопечатника: станка с подвижными литерами - сделало процесс книгоиздания быстрым и дешёвым. С тех пор были изданы миллионы книг по всему миру, но первыми печатными книгами и в России и по всему миру стали произведения именно духовного содержания. И праздник, "День православной книги" напоминает нам об этом.

Сегодня отмечается "День православной книги"АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА ВЯТСКОЙ МИТРОПОЛИИ:
«Любая литература, которая заставляет человека задуматься и стремиться к тому, чтобы посеять разумное, доброе вечное, эту книгу можно считать православной. Там не обязательно должен Бог упоминаться через каждые три строчки».

В истории нашей страны были период, когда взять для чтения духовную литературу в библиотеке или купить в книжном магазине было сложно. Сегодня все намного проще. В Кировской области почти при каждом церковном приходе есть православная библиотека, где совершенно свободно и бесплатно можно взять любые книги.

Сегодня отмечается "День православной книги"ЛАРИСА ЗОРИНА, МИССИОНЕР ВСЕХСВЯТСКОГО ХРАМА Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Православная книга - это книга, которая помогает человеку придти к Богу. Есть и житя святых, и другая серьёзная литература».
 
В последнее время люди стали читать намного меньше, как духовной, так и светской литературы. Количество книжных магазинов в России по сравнению со временами Советского Союза резко сократилось, а вот количество вино-водочных магазинов в шаговой доступности бьёт все рекорды. И этот факт весьма тревожит работников культуры.

Сегодня отмечается "День православной книги"ОЛЬГА ГОРОХОВА, ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА":
«Я считаю, что молодёжь и подрастающее поколение должно обязательно обращаться к русской литературе, православной литературе, потому что это наши истоки, наши основы. И без духовной литературы русский человек просто не может существовать».
 
В честь праздника во многих областных библиотеках прошли литературные вечера, где принимали участие воспитанники воскресных школ. Они читали стихи православных поэтов, показывали сценки, исполняли духовные песни.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове с крыши дома снег сошел на ребенка

19:04 14.03.2018


В Кирове с крыши дома снег сошел на ребенка

У кировчанки в кафе украли 40 тысяч рублей

12:45 14.03.2018


У кировчанки в кафе украли 40 тысяч рублей

В Кирове продолжают расчищать тротуары после снегопада

12:08 14.03.2018


В Кирове продолжают расчищать тротуары после снегопада

Кировчанин принуждал знакомую отказаться от своих показаний

11:14 14.03.2018


Кировчанин принуждал знакомую отказаться от своих показаний

В Советском районе с пасеки украли фляги

10:51 14.03.2018


В Советском районе с пасеки украли фляги

В Кировской области «фирма-однодневка» обналичила 10 миллионов рублей

10:08 14.03.2018


В Кировской области «фирма-однодневка» обналичила 10 миллионов рублей

В Кировской области разыскивают «квартирного» мошенника.

14:44 13.03.2018


В Кировской области разыскивают «квартирного» мошенника.

Все новости

Вести. Кировская область

Всероссийские соревнования в "Дымке" собрали фигуристов со всей страны

20:42 14.03.2018


Всероссийские соревнования в "Дымке" собрали фигуристов со всей страны

Кировчан научат заниматься бизнесом

20:41 14.03.2018


Кировчан научат заниматься бизнесом

Кировский участковый спас человека из пожара

20:40 14.03.2018


Кировский участковый спас человека из пожара

Кировские школьники продолжают покорять вершины робототехники

17:54 14.03.2018


Кировские школьники продолжают покорять вершины робототехники

ГИБДД проверили общественный транспорт

17:51 14.03.2018


ГИБДД проверили общественный транспорт

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Презентация книги "Повесть о Земле русской"

17.10.2014


Презентация книги "Повесть о Земле русской"

Детская книга

03.04.2012


Детская книга

20 лет библиотеке "Благовест"

30.11.2010


20 лет библиотеке "Благовест"

Презентация книги «Город в сердце России»

27.10.2014


Презентация книги «Город в сердце России»

Доступные книги

19.03.2010


Доступные книги

Награда кировскому педагогу Надежде Демидовой

12.02.2014


Награда кировскому педагогу Надежде Демидовой

Популярные новости

В Кирове обнаружили опасные недострои

07.03.2018


В Кирове обнаружили опасные недострои

Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

02.03.2018


Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

В Кировской области охотники добыли второго волка-меланиста.

03.03.2018


В Кировской области охотники добыли второго волка-меланиста.

В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

10.03.2018


В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

Скончался главный кировский метеоролог, член областной Общественной палаты Марат Френкель.

09.03.2018


Скончался главный кировский метеоролог, член областной Общественной палаты Марат Френкель.

В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

05.03.2018


В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх