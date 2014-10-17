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Сегодня отмечается "День православной книги". Он приурочен к изданию в России почти пятьсот лет назад первой печатной книги. Что такое духовная литература, и как изобретение Гуттенберга - печатный станок - повлияло русскую культуру?При царе Иване Грозном, 14 марта 1564 года в Москве с помощью типографского пресса была напечатана первая в нашей стране книга, ею стали "Деяния Апостолов". До этого времени книги на Руси переписывались от руки и были предметом роскоши. Изобретение Иоганна Гуттенберга, немецкого первопечатника: станка с подвижными литерами - сделало процесс книгоиздания быстрым и дешёвым. С тех пор были изданы миллионы книг по всему миру, но первыми печатными книгами и в России и по всему миру стали произведения именно духовного содержания. И праздник, "День православной книги" напоминает нам об этом.В истории нашей страны были период, когда взять для чтения духовную литературу в библиотеке или купить в книжном магазине было сложно. Сегодня все намного проще. В Кировской области почти при каждом церковном приходе есть православная библиотека, где совершенно свободно и бесплатно можно взять любые книги.В последнее время люди стали читать намного меньше, как духовной, так и светской литературы. Количество книжных магазинов в России по сравнению со временами Советского Союза резко сократилось, а вот количество вино-водочных магазинов в шаговой доступности бьёт все рекорды. И этот факт весьма тревожит работников культуры.В честь праздника во многих областных библиотеках прошли литературные вечера, где принимали участие воспитанники воскресных школ. Они читали стихи православных поэтов, показывали сценки, исполняли духовные песни.