Сегодня отмечается "День православной книги"
При царе Иване Грозном, 14 марта 1564 года в Москве с помощью типографского пресса была напечатана первая в нашей стране книга, ею стали "Деяния Апостолов". До этого времени книги на Руси переписывались от руки и были предметом роскоши. Изобретение Иоганна Гуттенберга, немецкого первопечатника: станка с подвижными литерами - сделало процесс книгоиздания быстрым и дешёвым. С тех пор были изданы миллионы книг по всему миру, но первыми печатными книгами и в России и по всему миру стали произведения именно духовного содержания. И праздник, "День православной книги" напоминает нам об этом.
АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА ВЯТСКОЙ МИТРОПОЛИИ:
«Любая литература, которая заставляет человека задуматься и стремиться к тому, чтобы посеять разумное, доброе вечное, эту книгу можно считать православной. Там не обязательно должен Бог упоминаться через каждые три строчки».
В истории нашей страны были период, когда взять для чтения духовную литературу в библиотеке или купить в книжном магазине было сложно. Сегодня все намного проще. В Кировской области почти при каждом церковном приходе есть православная библиотека, где совершенно свободно и бесплатно можно взять любые книги.
ЛАРИСА ЗОРИНА, МИССИОНЕР ВСЕХСВЯТСКОГО ХРАМА Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Православная книга - это книга, которая помогает человеку придти к Богу. Есть и житя святых, и другая серьёзная литература».
В последнее время люди стали читать намного меньше, как духовной, так и светской литературы. Количество книжных магазинов в России по сравнению со временами Советского Союза резко сократилось, а вот количество вино-водочных магазинов в шаговой доступности бьёт все рекорды. И этот факт весьма тревожит работников культуры.
ОЛЬГА ГОРОХОВА, ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА":
«Я считаю, что молодёжь и подрастающее поколение должно обязательно обращаться к русской литературе, православной литературе, потому что это наши истоки, наши основы. И без духовной литературы русский человек просто не может существовать».
В честь праздника во многих областных библиотеках прошли литературные вечера, где принимали участие воспитанники воскресных школ. Они читали стихи православных поэтов, показывали сценки, исполняли духовные песни.
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