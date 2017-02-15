Выставка графических работ «Черным по белому» в библиотеке имени Альберта Лиханова

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Юные художники нарисовали героев любимых книг. Золушка и Русалочка, Буратино и Три поросенка изображены в технике "тушь-перо". С графическими работами можно познакомиться в библиотеке имени Альберта Лиханова.Точные легкие линии помогают раскрыть образы персонажей самых разных литературных произведений и детально передать фактуру изображаемого. Именно такую технику любят использовать художники для иллюстрации книг. Участниками выставки стали воспитанники изостудии Елены и Александра Дёмышевых.Не все работы выставки «Черным по белому» изображают литературных героев. Юные художники от 7 до 12 лет также придумывали и воплощали свои истории, которые тоже получились яркими и забавными.Организаторы выставки решили, что только черно-белых рисунков будет недостаточно. Так появились две цветные коллективные работы студийцев по сказкам Корнея Чуковского.Познакомиться с графическими работами можно в библиотеке имени Альберта Лиханова до конца апреля.