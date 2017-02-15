Выставка графических работ «Черным по белому» в библиотеке имени Альберта Лиханова
Точные легкие линии помогают раскрыть образы персонажей самых разных литературных произведений и детально передать фактуру изображаемого. Именно такую технику любят использовать художники для иллюстрации книг. Участниками выставки стали воспитанники изостудии Елены и Александра Дёмышевых.
АЛЕКСАНДР ДЕМЫШЕВ, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ИЗОСТУДИИ:
«Это же очень процесс трудоемкий, но это затягивает, так же, как и та сказка, которую они рисуют, если ты начал, то бросить уже жалко, им эта техника очень нравится, "тушь-перо"».
Не все работы выставки «Черным по белому» изображают литературных героев. Юные художники от 7 до 12 лет также придумывали и воплощали свои истории, которые тоже получились яркими и забавными.
НАДЕЖДА ТАТАРИНОВА, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА:
«Первыми зрителями этой выставки стали дети - участники конкурса чтецов "Союз прекрасных муз", и поскольку возраст чтецов и авторов этих работ одинаковый, это было очень интересно, дети рассматривали в перерывах картины, им было очень интересно узнавать персонажей любимых книг на иллюстрациях».
Организаторы выставки решили, что только черно-белых рисунков будет недостаточно. Так появились две цветные коллективные работы студийцев по сказкам Корнея Чуковского.
АЛЕКСАНДР ДЕМЫШЕВ, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ИЗОСТУДИИ:
«Берете любимого героя и - вперед, общий формат, все вместе продумываем, где что будет, потом это все наоборот, и все равно получается здорово».
Познакомиться с графическими работами можно в библиотеке имени Альберта Лиханова до конца апреля.
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