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Новости / Культура

Кировский театр кукол готовится к премьере

Вчера, 15:08 | Просмотров: 125 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Кировский театр кукол готовится к премьере. Маленьких кировчан ждет интересная и увлекательная история под названием "Это Грузовик, а это Прицеп".

Историю о приключении "заводных" друзей придумала детский поэт Анастасия Орлова. За свою книгу "Маленький-маленький ветер" получила премию Президента России. Анастасия автор нескольких детских произведений. Живет в Ярославле, а радует своим творчеством детей и взрослых во всех уголках нашей страны. Кировский театр кукол стал первым театром в России, решившим поставить спектакль по стихам Анастасии Орловой.

Кировский театр кукол готовится к премьере РОЛАН БОННИН, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н.АФАНАСЬЕВА:
«Это первый опыт, получился интересный спектакль. Это современная литература для детей, сказка. И мы ее сделали для самых маленьких детей».
 
 
У главного механика целый день болит голова, он никак не может решить, что же подарить любимому внуку на день рождения, ведь ему уже три года! Может, ему подарить сказку? История начинается! Вот это грузовик, а это прицеп, и вместе они, как мама с малышом, отправляются в дорогу.

Кировский театр кукол готовится к премьере АНДРЕЙ ОГОРОДНИКОВ, АКТЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«Персонаж мой говорит, что у меня ничего нет, я собака. Вы видели собаку, которая милая и пытается помочь прицепу. А по сквозному действию моего персонажа я им помогаю, создаю трудности, развивая сказку. И объединяю этих двух разных людей маму и сына, грузовик и прицеп».
 
 
История разворачивается в гараже, и все подручные предметы используются для игры: стремянка, метла, колеса, гаечные ключи и отвертки. Ящики превращаются в гараж или станцию техобслуживания. Премьера спектакля состоится уже в это воскресенье 18 марта.


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