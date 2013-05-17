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Новости / Культура

Прослушивание юных дарований в детской филармонии

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 130 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Стипендий 16-ть - претендентов больше сорока. В этом году уже традиционно прошло прослушивание юных дарований в Детской филармонии.
 
 
Катя Шамарова старательно репетирует перед выходом на сцену. Конечно, волнение присутствует, хоть и девочка умело его прячет. На прослушивании исполняет, как и все участники, два разнохарактерных произведения. Выбирала сама, преподаватель - поддержала.

Прослушивание юных дарований в детской филармонииЕКАТЕРИНА ШАМАРОВА, УЧЕНИЦА ВЯТСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ Г. КИРОВА:
«Мы очень много тренировались. Приходилось даже по выходным ходить на уроки».

Прослушивание юных дарований в детской филармонииТАТЬЯНА ТИУНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЯТСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ Г. КИРОВА:
«В моей практике это первая кандидат в стипендиаты. До этого у нас было много конкурсов, очень активно участвуем».

Стипендии управления культуры появились 21 год назад. Первоначально престижных наград было всего четыре, сейчас - 16. Ежемесячно в течение года одаренные дети будут получать по 500 рублей.

Прослушивание юных дарований в детской филармонииМАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Тут дело даже не в деньгах. Главное - одобрение руководства администрации Кирова в продвижении этих талантливых детей, потому что именно из них вышло много известных на всю Россию артистов, музыкантов».

В этом году всего сорок один участник. Это учащиеся детских музыкальных и школ искусств города, солисты студий Детской филармонии, а также воспитанники художественной школы. Все претенденты на стипендию - лауреаты городских, областных, всероссийский и международных конкурсов. Поэтому жюри очень не легко.

Прослушивание юных дарований в детской филармонииЕЛЕНА МЯСНИКОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ:
«Играют все очень хорошо, но нужно еще оставлять впечатление музыкальное. Это самое главное».
 
 
Торжественное награждение и концерт стипендиатов пройдет в начале мая во дворце культуры "Космос", где юные дарования выступят в сопровождении оркестра "Северная звезда".


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