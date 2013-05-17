Прослушивание юных дарований в детской филармонии
ЕКАТЕРИНА ШАМАРОВА, УЧЕНИЦА ВЯТСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ Г. КИРОВА:
«Мы очень много тренировались. Приходилось даже по выходным ходить на уроки».
ТАТЬЯНА ТИУНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЯТСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ Г. КИРОВА:
«В моей практике это первая кандидат в стипендиаты. До этого у нас было много конкурсов, очень активно участвуем».
Стипендии управления культуры появились 21 год назад. Первоначально престижных наград было всего четыре, сейчас - 16. Ежемесячно в течение года одаренные дети будут получать по 500 рублей.
МАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Тут дело даже не в деньгах. Главное - одобрение руководства администрации Кирова в продвижении этих талантливых детей, потому что именно из них вышло много известных на всю Россию артистов, музыкантов».
В этом году всего сорок один участник. Это учащиеся детских музыкальных и школ искусств города, солисты студий Детской филармонии, а также воспитанники художественной школы. Все претенденты на стипендию - лауреаты городских, областных, всероссийский и международных конкурсов. Поэтому жюри очень не легко.
ЕЛЕНА МЯСНИКОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ:
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