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Стипендий 16-ть - претендентов больше сорока. В этом году уже традиционно прошло прослушивание юных дарований в Детской филармонии.

«Играют все очень хорошо, но нужно еще оставлять впечатление музыкальное. Это самое главное».

Катя Шамарова старательно репетирует перед выходом на сцену. Конечно, волнение присутствует, хоть и девочка умело его прячет. На прослушивании исполняет, как и все участники, два разнохарактерных произведения. Выбирала сама, преподаватель - поддержала.Стипендии управления культуры появились 21 год назад. Первоначально престижных наград было всего четыре, сейчас - 16. Ежемесячно в течение года одаренные дети будут получать по 500 рублей.В этом году всего сорок один участник. Это учащиеся детских музыкальных и школ искусств города, солисты студий Детской филармонии, а также воспитанники художественной школы. Все претенденты на стипендию - лауреаты городских, областных, всероссийский и международных конкурсов. Поэтому жюри очень не легко.Торжественное награждение и концерт стипендиатов пройдет в начале мая во дворце культуры "Космос", где юные дарования выступят в сопровождении оркестра "Северная звезда".