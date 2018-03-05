В музее Васнецовых стартовала "Театральная весна"
Историческими танцами открыли "Театральную весну" в музее братьев Васнецовых. На фоне - прекрасная Елена Подкаминская, рядом - харизматичный Борис Клюев и многогранный Виктор Добронравов. Более 50-ти портретов современных звезд театра и кино представлены на выставке. Авторы работ - выпускники ведущих художественных школ страны.
АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Все портреты, представленные в экспозиции, родились на сцене или за кулисами театра. Перед художниками всегда стоит двойная задача: через сценический образ актера передать его творческую индивидуальность, внутренний мир и личные качества».
Экспозицию дополняют классические сценические костюмы из фондов Кировского драматического театра, а также произведения декоративно-прикладного искусства музея братьев Васнецовых. В рамках выставки пройдут различные мастер-классы и встречи с актерами. Театр кукол подготовили интерактивный цикл программ, чтобы еще раз приблизить зрителя к театру.
Главный режиссер Ролан Боннин поделился своим впечатлением от проекта.
РОЛАН БОННИН, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ:
«Эти портреты - больше, чем фотография. Эти портреты возвращают искусство, нужно почтить художников, как следует».
Также участников "Театральной весны в музее" ждут читка пьесы финского драматурга Мика Мюллюахо "Гармония" от народных артистов театра на Спасской, лекции по истории мирового кинематографа, квесты, детские задания и портретный сеанс актера Никиты Третьякова для художников.
АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И И.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Всем известно, что 27 марта - День театра. В преддверии праздника музей делает подарок любителям театра. Мы благодарны нашим театрам, что они подготовили такие интересные мероприятия».
Добавим, что театральный праздник продлится в музее Васнецовых до 12 апреля.
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