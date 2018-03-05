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Пока реальная Весна в регион не торопится, в музее Васнецовых стартовала "Театральная весна". Гостей ждут встречи с актерами, мастер-классы, квесты.Историческими танцами открыли "Театральную весну" в музее братьев Васнецовых. На фоне - прекрасная Елена Подкаминская, рядом - харизматичный Борис Клюев и многогранный Виктор Добронравов. Более 50-ти портретов современных звезд театра и кино представлены на выставке. Авторы работ - выпускники ведущих художественных школ страны.Экспозицию дополняют классические сценические костюмы из фондов Кировского драматического театра, а также произведения декоративно-прикладного искусства музея братьев Васнецовых. В рамках выставки пройдут различные мастер-классы и встречи с актерами. Театр кукол подготовили интерактивный цикл программ, чтобы еще раз приблизить зрителя к театру.Главный режиссер Ролан Боннин поделился своим впечатлением от проекта.Также участников "Театральной весны в музее" ждут читка пьесы финского драматурга Мика Мюллюахо "Гармония" от народных артистов театра на Спасской, лекции по истории мирового кинематографа, квесты, детские задания и портретный сеанс актера Никиты Третьякова для художников.Добавим, что театральный праздник продлится в музее Васнецовых до 12 апреля.