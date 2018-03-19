Кировчанин стал лауреатом первой степени на Международном конкурсе вокалистов "Звездная рапсодия"
У Миши волшебный голос. Но чтобы достичь мастерства одного дарования недостаточно. Нужно упорно трудиться и развивать свой талант. Последние 5 лет ежедневные распевания и репетиции стали нормой жизни. И тяжелый труд принёс свои плоды. Юный певец произвёл фурор на международном конкурсе вокалистов в Санкт-Петербурге.
ЕЛЕНА АНТАКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ "СОЛОВУШКИ ВЯТКИ":
МИХАИЛ ЛУППОВ, ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ "ЗВЕЗДНАЯ РАПСОДИЯ":
«Ну, некоторые вот ошибаются, думая, что талант у него боксера, а на самом деле - спортсмена, ну или певца, например, ну или наоборот - певца или боксёра. Каждому дано своё, и надо развивать его».
Кроме вокала Миша занимается рисованием, карате, плаванием и ходит в воскресную школу. Ну и обычную школу тоже не запускает. Понимает, что в будущем знания пригодятся. Но пока его главное страсть – пение.
Лучшей наградой для певца - эмоции слушателей. И к вокалу юного дарования, его искренности и силе не смогли остаться равнодушными ни обычные зрители, ни строгое жюри.
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