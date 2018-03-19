Кировчанин стал лауреатом первой степени на Международном конкурсе вокалистов "Звездная рапсодия"

Поделиться новостью:

«Миша достойно справился с программой, до того достойно, что жюри даже аплодировали в конце его выступления, они тепло встретили его пение».

Многократный победитель вокальных конкурсов и фестивалей различного уровня Михаил Луппов успешно выступил на Международном конкурсе вокалистов "Звездная рапсодия". Кировчанин стал лауреатом первой степени.У Миши волшебный голос. Но чтобы достичь мастерства одного дарования недостаточно. Нужно упорно трудиться и развивать свой талант. Последние 5 лет ежедневные распевания и репетиции стали нормой жизни. И тяжелый труд принёс свои плоды. Юный певец произвёл фурор на международном конкурсе вокалистов в Санкт-Петербурге.В свои 12 лет у мальчика уже множество наград с разных фестивалей и конкурсов. Сам юный певец объясняет такой успех простоКроме вокала Миша занимается рисованием, карате, плаванием и ходит в воскресную школу. Ну и обычную школу тоже не запускает. Понимает, что в будущем знания пригодятся. Но пока его главное страсть – пение.Лучшей наградой для певца - эмоции слушателей. И к вокалу юного дарования, его искренности и силе не смогли остаться равнодушными ни обычные зрители, ни строгое жюри.