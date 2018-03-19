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Новости / Культура

Кировчанин стал лауреатом первой степени на Международном конкурсе вокалистов "Звездная рапсодия"

Сегодня, 10:59 | Просмотров: 0 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Многократный победитель вокальных конкурсов и фестивалей различного уровня Михаил Луппов успешно выступил на Международном конкурсе вокалистов "Звездная рапсодия". Кировчанин стал лауреатом первой степени.

У Миши волшебный голос. Но чтобы достичь мастерства одного дарования недостаточно. Нужно упорно трудиться и развивать свой талант. Последние 5 лет ежедневные распевания и репетиции стали нормой жизни. И тяжелый труд принёс свои плоды. Юный певец произвёл фурор на международном конкурсе вокалистов в Санкт-Петербурге.

Кировчанин стал лауреатом первой степени на Международном конкурсе вокалистов "Звездная рапсодия"ЕЛЕНА АНТАКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ "СОЛОВУШКИ ВЯТКИ":
«Миша достойно справился с программой, до того достойно, что жюри даже аплодировали в конце его выступления, они тепло встретили его пение».
 
 
В свои 12 лет у мальчика уже множество наград с разных фестивалей и конкурсов. Сам юный певец объясняет такой успех просто

Кировчанин стал лауреатом первой степени на Международном конкурсе вокалистов "Звездная рапсодия"МИХАИЛ ЛУППОВ, ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ "ЗВЕЗДНАЯ РАПСОДИЯ":
«Ну, некоторые вот ошибаются, думая, что талант у него боксера, а на самом деле - спортсмена, ну или певца, например, ну или наоборот - певца или боксёра. Каждому дано своё, и надо развивать его».

Кроме вокала Миша занимается рисованием, карате, плаванием и ходит в воскресную школу. Ну и обычную школу тоже не запускает. Понимает, что в будущем знания пригодятся. Но пока его главное страсть – пение.

Лучшей наградой для певца - эмоции слушателей. И к вокалу юного дарования, его искренности и силе не смогли остаться равнодушными ни обычные зрители, ни строгое жюри.


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