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Новости / Культура

В Кирове прошли Третьи Шаляпинские чтения

Сегодня, 11:00 | Просмотров: 0 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове прошли Третьи Шаляпинские чтения. Исследователи жизни и творчества знаменитого русского певца рассказали о своих новых находках.

Удивительные открытия коллекционеров почти всегда бывают неожиданными. Однажды Валерий Журавлев нашел почтовую открытку издания Московской фототипии Фишер. Заказчиком был Максим Горький, на снимке - участники литературного объединения "Среда".

В Кирове прошли Третьи Шаляпинские чтенияВАЛЕРИЙ ЖУРАВЛЕВ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 42 Г. КИРОВА:
«Степан Скиталец, Леонид Андреев, Максим Горький, Федор Шаляпин, Иван Бунин, Николай Телешов, Евгений Чириков. Вот посмотрите, какое окружение было у Федора Ивановича Шаляпина, как можно в таком окружение не расти, молодые, талантливые и жадные до всего в жизни».

А потом коллекционер обнаружил еще две подобные открытки, где участников уже больше. Оказалось, что впоследствии Максим Горький также заказал и фотоколлаж. А этот снимок с автографом Шаляпина адресован "Милой Анне Сергеевне", младшей сестре Станиславского. Почтовые карточки хранятся также в госархиве социально-политической истории области, немало там и других документов. И все они скоро будут представлены в новой мультимедийной выставке. Отметим, что Шаляпинские чтения проходят в регионе уже в третий раз, и к ним готовятся не только исследователи, библиотекари и педагоги, но и музыканты. Так, кировский композитор Игорь Русских сочинил песни к юбилею великого певца.

В Кирове прошли Третьи Шаляпинские чтенияТАТЬЯНА КАРМАЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ВЯТСКОГО ШАЛЯПИНСКОГО ОБЩЕСТВА:
«В ноябре прошлого года Борис Васильевич Садырин обратился к нему с просьбой - может быть, он напишет песню на стихи о Шаляпине, и он согласился, пришел в Шаляпинскую гостиную, мы подготовили сборники стихов, он отобрал несколько, через две недели говорит - все, две песни готовы».

Новинкой Шаляпинских чтений этого года стали выступления студентов и школьников. Театральная студия "Бис" подготовила литературно-музыкальную композицию «А душу сможете отдать?» по книге воспоминаний дочери знаменитого русского баса Лидии. Сценарий написала ученица школы № 42 Мария Бакулина. Юные артисты представили несколько эпизодов из жизни Шаляпина, а также вятские сказки, которые Федор Иванович рассказывал своим детям.


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