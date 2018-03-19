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В Кирове прошли Третьи Шаляпинские чтения. Исследователи жизни и творчества знаменитого русского певца рассказали о своих новых находках.Удивительные открытия коллекционеров почти всегда бывают неожиданными. Однажды Валерий Журавлев нашел почтовую открытку издания Московской фототипии Фишер. Заказчиком был Максим Горький, на снимке - участники литературного объединения "Среда".А потом коллекционер обнаружил еще две подобные открытки, где участников уже больше. Оказалось, что впоследствии Максим Горький также заказал и фотоколлаж. А этот снимок с автографом Шаляпина адресован "Милой Анне Сергеевне", младшей сестре Станиславского. Почтовые карточки хранятся также в госархиве социально-политической истории области, немало там и других документов. И все они скоро будут представлены в новой мультимедийной выставке. Отметим, что Шаляпинские чтения проходят в регионе уже в третий раз, и к ним готовятся не только исследователи, библиотекари и педагоги, но и музыканты. Так, кировский композитор Игорь Русских сочинил песни к юбилею великого певца.Новинкой Шаляпинских чтений этого года стали выступления студентов и школьников. Театральная студия "Бис" подготовила литературно-музыкальную композицию «А душу сможете отдать?» по книге воспоминаний дочери знаменитого русского баса Лидии. Сценарий написала ученица школы № 42 Мария Бакулина. Юные артисты представили несколько эпизодов из жизни Шаляпина, а также вятские сказки, которые Федор Иванович рассказывал своим детям.