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Новости / Культура

В ОДНТ открылась юбилейная выставка "Чудо лоскутное"

Вчера, 15:18 | Просмотров: 141 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Более тысячи изделий из лоскутов и все в одном месте. В ОДНТ открылась юбилейная выставка "Чудо лоскутное".

Это особый вид искусства. Красиво, практично, креативно. Даже тот, кто не разбирается в рукоделии и искусстве не останется равнодушным. Ну, а для кого шитье - родная стихия, здесь настоящее раздолье.

- Сам по себе квадрат очень необычный. Черникова Любовь Павловна, у нее очень шикарная стежка.

В ОДНТ открылась юбилейная выставка "Чудо лоскутное"АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Одеяла, сумки, коврики, игрушки и многое другое. На выставке "Чудо лоскутное" свои работы представили около двухсот мастериц. Выставка уже стала доброй традицией. Она проводится в 15-й раз».
 
 
Посетитель выставки "Чудо лоскутное" Татьяна Арасланова - профессиональная швея, специализируется на одежде. И хоть тут одежды нет, Татьяна Михайловна нашла много интересного для себя.

В ОДНТ открылась юбилейная выставка "Чудо лоскутное"ТАТЬЯНА АРАСЛАНОВА:
«И панно, и мелкие изделия и одеяла тоже. Ну как их можно сравнивать? Это все произведения искусства. В них вложена душа человека. Этим все сказано».

Разнообразие - визитная карточка выставки. Изделия выполнены в разных техниках.

В ОДНТ открылась юбилейная выставка "Чудо лоскутное"ЛИЯ ПУСТОВОЙТ, ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ:
«Уровень хороший, уровень растет. Это заметно. Работаем не только в традициях. Работаем и в современном лоскутном виде шитья. Так же в одежде, в аксессуарах, нет того, чего нельзя было сделать из ткани».

Всего на выставке представлено около тысячи работ. Увидеть экспозицию можно до 24-го апреля.


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