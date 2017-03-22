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«Одеяла, сумки, коврики, игрушки и многое другое. На выставке "Чудо лоскутное" свои работы представили около двухсот мастериц. Выставка уже стала доброй традицией. Она проводится в 15-й раз».

Более тысячи изделий из лоскутов и все в одном месте. В ОДНТ открылась юбилейная выставка "Чудо лоскутное".Это особый вид искусства. Красиво, практично, креативно. Даже тот, кто не разбирается в рукоделии и искусстве не останется равнодушным. Ну, а для кого шитье - родная стихия, здесь настоящее раздолье.Посетитель выставки "Чудо лоскутное" Татьяна Арасланова - профессиональная швея, специализируется на одежде. И хоть тут одежды нет, Татьяна Михайловна нашла много интересного для себя.Разнообразие - визитная карточка выставки. Изделия выполнены в разных техниках.Всего на выставке представлено около тысячи работ. Увидеть экспозицию можно до 24-го апреля.