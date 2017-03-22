В ОДНТ открылась юбилейная выставка "Чудо лоскутное"
Это особый вид искусства. Красиво, практично, креативно. Даже тот, кто не разбирается в рукоделии и искусстве не останется равнодушным. Ну, а для кого шитье - родная стихия, здесь настоящее раздолье.
- Сам по себе квадрат очень необычный. Черникова Любовь Павловна, у нее очень шикарная стежка.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
ТАТЬЯНА АРАСЛАНОВА:
«И панно, и мелкие изделия и одеяла тоже. Ну как их можно сравнивать? Это все произведения искусства. В них вложена душа человека. Этим все сказано».
Разнообразие - визитная карточка выставки. Изделия выполнены в разных техниках.
ЛИЯ ПУСТОВОЙТ, ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ:
«Уровень хороший, уровень растет. Это заметно. Работаем не только в традициях. Работаем и в современном лоскутном виде шитья. Так же в одежде, в аксессуарах, нет того, чего нельзя было сделать из ткани».
Всего на выставке представлено около тысячи работ. Увидеть экспозицию можно до 24-го апреля.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
09.03.2018
Скончался главный кировский метеоролог, член областной Общественной палаты Марат Френкель.
19.03.2018