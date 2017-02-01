Выставка старинных предметов быта в музее Салтыкова-Щедрина

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В музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка старинных предметов быта. Современному человеку, глядя на них, трудно предположить, для чего они использовались.Выставка «секреты предметов прошлого» - сама по себе загадка. Сначала дети разгадывали стишки о старинных предметах, а затем своими глазами увидели некоторые из них. Если самовар знали все, то с кочедыками, маслобойкой, или светцом, дело обстояло совсем иначе.Щипцы для завивки, старинные фотоаппараты, мухоловки, химические глиняные колбы, все предметы расставлены в витринах по сферам своего применения. Выставка уникальна тем, что увидеть рядом с экспонатами привычные таблички с названием и описанием нельзя. Только цветные номерки.Первыми посетителями выставки стали кировские школьники. Им показали старинные письменные принадлежности, чернильницы, перья. Однако интерес у детей вызывали совершенно разные предметыВыставка рассчитана на посетителей любого возраста. Все представленные экспонаты принадлежат фонду кировского областного краеведческого музея, отделом которого является музей Салтыкова-Щедрина.