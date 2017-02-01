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Выставка старинных предметов быта в музее Салтыкова-Щедрина

Вчера, 11:45 | Просмотров: 138 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка старинных предметов быта. Современному человеку, глядя на них, трудно предположить, для чего они использовались.

- Стоит толстячок, подбоченивши бочок, шипит и кипит, всем пить чай велит.
- Это чайник.
- А еще варианты?
- Самовар!
- Конечно самовар, правильно!

Выставка «секреты предметов прошлого» - сама по себе загадка. Сначала дети разгадывали стишки о старинных предметах, а затем своими глазами увидели некоторые из них. Если самовар знали все, то с кочедыками, маслобойкой, или светцом, дело обстояло совсем иначе.

- Подставка под лучину называется светец. Вот здесь как раз минимальные такие размеры светца и представлены, а вот на фотографии мы видим, пожалуйста, светец который стоял на полу, и вот сюда в основание вкладывалась лучина.

Щипцы для завивки, старинные фотоаппараты, мухоловки, химические глиняные колбы, все предметы расставлены в витринах по сферам своего применения. Выставка уникальна тем, что увидеть рядом с экспонатами привычные таблички с названием и описанием нельзя. Только цветные номерки.

Выставка старинных предметов быта в музее Салтыкова-ЩедринаЕЛЕНА ЧИРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМА-МУЗЕЯ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА:
«Представители и старшего поколения и молодые. Могут подойти к предмету и самому себе задать вопрос, а что это такое? Если человек догадается - это очень хорошо, а если он не догадается, то у него есть возможность, опираясь на цвет этикетки, подойти к письменному столу и по сути дела, там есть перечень предметов и сравнить свою догадку с тем, что на самом деле является назначением этого предмета».

Первыми посетителями выставки стали кировские школьники. Им показали старинные письменные принадлежности, чернильницы, перья. Однако интерес у детей вызывали совершенно разные предметы

- Тесто делали, вот специальная, где там тесто делали.
- Керосиновая лампа.
- Не видела керосиновую лампу.
- Ну, я слышала, но сама не видела.
- Я не видел никогда сифона.
- А это что?
- Не помню.
- Я не знал о старинных коньках. Они очень прикольные.
- Маслобойка. Я вот сам о ней знал, только название не знал.
- Еще я не знал про бритвы, похожие на ножницы.

Выставка рассчитана на посетителей любого возраста. Все представленные экспонаты принадлежат фонду кировского областного краеведческого музея, отделом которого является музей Салтыкова-Щедрина.


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