Концерт ветеранов во Дворце культуры "Космос"

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«У нас коллектив замечательный. Мы приходим туда отдыхать. Хоть какое-то общение, а что бы мы дома сидели. А тут творчески развиваемся и к искусству приобщились, все хорошо».

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