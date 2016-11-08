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Новости / Культура

Концерт ветеранов во Дворце культуры "Космос"

Вчера, 17:40 | Просмотров: 125 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Главное, ребята, сердцем не стареть!". Во Дворце культуры "Космос" прошел гала-концерт творчества кировских ветеранов. Очередной раз они доказали, что возраст не помеха активной жизни.

- Идут золотые весны, нам не забыть никогда.

Ансамбль русской песни "Огни Маяка" существует уже больше 20-ти лет. Художественный руководитель - Александр Четвериков, заслуженный работник культуры России. Участники коллектива молоды душой и полны жизни. Татьяна Андреева в ансамбле с самого его основания.

Концерт ветеранов во Дворце культуры "Космос"ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА, УЧАСТНИЦА АНСАМБЛЯ "ОГНИ МАЯКА":
«У нас коллектив замечательный. Мы приходим туда отдыхать. Хоть какое-то общение, а что бы мы дома сидели. А тут творчески развиваемся и к искусству приобщились, все хорошо».
 
 
Уже в девятый раз состоялся городской конкурс-фестиваль самодеятельного творчества ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В отборочных турах приняли участие более двухсот конкурсантов. А на гала-концерте - только лучшие из лучших.

Концерт ветеранов во Дворце культуры "Космос"ЛАРИСА КОПЫСОВА:
«Этот замечательный фестиваль - красоты, молодости, творчества и большого человеческого таланта».

Зрители не уставали купать артистов бурными овациями. Все номера - яркие, динамичные и профессиональные. Также звучали авторские произведения. Вячеслав Ашихмин из Первомайского района исполнил песню про "Вятский край".

- Жизнь течет, все изменяется, но слово Родина для меня святым является.

Кировские ветераны подарили зрителям настоящий праздник и еще раз доказали, что "Главное - сердцем не стареть!".


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