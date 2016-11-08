Концерт ветеранов во Дворце культуры "Космос"
- Идут золотые весны, нам не забыть никогда.
Ансамбль русской песни "Огни Маяка" существует уже больше 20-ти лет. Художественный руководитель - Александр Четвериков, заслуженный работник культуры России. Участники коллектива молоды душой и полны жизни. Татьяна Андреева в ансамбле с самого его основания.
ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА, УЧАСТНИЦА АНСАМБЛЯ "ОГНИ МАЯКА":
ЛАРИСА КОПЫСОВА:
«Этот замечательный фестиваль - красоты, молодости, творчества и большого человеческого таланта».
Зрители не уставали купать артистов бурными овациями. Все номера - яркие, динамичные и профессиональные. Также звучали авторские произведения. Вячеслав Ашихмин из Первомайского района исполнил песню про "Вятский край".
- Жизнь течет, все изменяется, но слово Родина для меня святым является.
Кировские ветераны подарили зрителям настоящий праздник и еще раз доказали, что "Главное - сердцем не стареть!".
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
09.03.2018
Скончался главный кировский метеоролог, член областной Общественной палаты Марат Френкель.
19.03.2018