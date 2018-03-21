Киров присоединился к международному фестивалю "День поэзии"
Матвей Новокрещёнов обычно пишет свои произведения накануне выступлений. Так было и в этот раз. Перед выходом на сцену он еще раз репетирует свою новую песню на философскую тему.
МАТВЕЙ НОВОКРЕЩЕНОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ":
ЕЛЕНА ДАЛЕЦКАЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ "ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ":
ТИМОФЕЙ КОНЫШЕВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ":
«Мой девиз: "Мечтать и добиваться". Поэзия - это искусство, творчество, вдохновение».
На литературном празднике дети обращались к теме добрых шуток, Вятской природы, войны. Все участники поэтического концерта, во-первых, получили удовольствие, а, во-вторых, благодарственные письма и приятные подарки.
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