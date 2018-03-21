Киров присоединился к международному фестивалю "День поэзии"

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«Первое произведение было давно - лет в 10. Мы ехали в поезде, там случилась поломка, мы стояли несколько часов, и я это записал».

«Так как у нас первый год этот проект, то сейчас мы смотрим на способности ребят, как нам дальше продвигаться, будем смотреть, какой конкурсной отбор делать в рамках нашего региона в частности».

Накануне в 17-ти странах и 70-ти городах России прошел фестиваль "День поэзии". Проект действует третий год. Киров же впервые присоединился к литературному празднику. На поэтической встрече в Герценке побывала Анастасия Кетько.Матвей Новокрещёнов обычно пишет свои произведения накануне выступлений. Так было и в этот раз. Перед выходом на сцену он еще раз репетирует свою новую песню на философскую тему.Все ребята - творческие и талантливые. Всего тридцать участников от Кировской области подали заявки на участие в международном поэтическом фестивале "Всемирный день поэзии". В этом году у нас дебют. Так как сам проект существует с 2016 года. Его придумала поэтесса из Санкт Петербурга Стефания Данилова.Гордость региона - Тимофей Конышев. Это самый юный поэт во всем мире. Свое первое стихотворение "Снежинка" он написал в шесть лет.На литературном празднике дети обращались к теме добрых шуток, Вятской природы, войны. Все участники поэтического концерта, во-первых, получили удовольствие, а, во-вторых, благодарственные письма и приятные подарки.