В театре кукол по случаю дня кукольника открыли большую кондитерскую

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В большой кондитерской, где сладости повсюду и даже вместо мыла - зефир, придумывают историю про шоколадно-мармеладное королевство. Будут здесь и козни злого колдуна, и счастливый финал, как в любой сказке.

Сегодня отмечается Международный день кукольника. Дата была определена 21 марта 2003 года. И с тех пор в этот день проводятся необычные спектакли, творческие встречи, концерты. Кировский театр кукол пригласил на открытую репетицию новой постановки «Принцесса Карамелька».Стать принцессой мечтает каждая девочка, поэтому легко узнает себя в принцессе Карамельке. А каждый мальчик поймет, что он очень похож на храброго принца Коржика. "Вкусное" имя и у короля - Тортоль.21 марта отмечается Международный день кукольника. Дата была определена в 2003 году. И с тех пор в этот день проводятся необычные спектакли, творческие встречи, концерты. Кировский театр кукол пригласил на открытую репетицию новой постановки «Принцесса Карамелька». А совсем скоро актеры впервые за последние десятилетия отправятся в большое гастрольное путешествие. Спектакли «Бобик в гостях у Барбоски», «Ищи ветра в поле» и «Терем - теремок» увидят зрители сразу нескольких городов - Ярославля, Москвы, Тулы и Белгорода. Напомним, что в прошлом году благодаря федеральному проекту «Большие гастроли для маленьких», кировчане представили свои постановки томским зрителям."Большие гастроли для маленьких" в этом году пройдут и на кировской сцене. В конце апреля Московский детский камерный театр кукол покажет спектакль для малышей "Бычок - смоляной бочок", для ребят постарше - "Серебряное копытце" по Бажову.В мае состоятся гастроли Тульского театра кукол, в октябре - Вологодского, а в ноябре - театра из города Кстово. Всего в программе принимают участие 100 театров, и детские спектакли из разных регионов России увидят жители более 70 городов.