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Новости / Культура

В театре кукол по случаю дня кукольника открыли большую кондитерскую

Вчера, 17:41 | Просмотров: 125 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Сегодня отмечается Международный день кукольника. Дата была определена 21 марта 2003 года. И с тех пор в этот день проводятся необычные спектакли, творческие встречи, концерты. Кировский театр кукол пригласил на открытую репетицию новой постановки «Принцесса Карамелька».

- Очень много радости нам приносят сладости.

В большой кондитерской, где сладости повсюду и даже вместо мыла - зефир, придумывают историю про шоколадно-мармеладное королевство. Будут здесь и козни злого колдуна, и счастливый финал, как в любой сказке.
 
 
Стать принцессой мечтает каждая девочка, поэтому легко узнает себя в принцессе Карамельке. А каждый мальчик поймет, что он очень похож на храброго принца Коржика. "Вкусное" имя и у короля - Тортоль.

В театре кукол по случаю дня кукольника открыли большую кондитерскуюАЛЕНА ЛЫСОВА, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ "ПРИНЦЕССА КАРАМЕЛЬКА":
«Наши персонажи - сладости - пирожные, кренделя, леденцы, и как они превратятся в Принцессу, в Конька, в Короля, я думаю, будет всем интересно посмотреть, и что в конце сказки станет со злым колдуном, это пока секрет, это увидят те, кто придет на наши спектакли».

21 марта отмечается Международный день кукольника. Дата была определена в 2003 году. И с тех пор в этот день проводятся необычные спектакли, творческие встречи, концерты. Кировский театр кукол пригласил на открытую репетицию новой постановки «Принцесса Карамелька». А совсем скоро актеры впервые за последние десятилетия отправятся в большое гастрольное путешествие. Спектакли «Бобик в гостях у Барбоски», «Ищи ветра в поле» и «Терем - теремок» увидят зрители сразу нескольких городов - Ярославля, Москвы, Тулы и Белгорода. Напомним, что в прошлом году благодаря федеральному проекту «Большие гастроли для маленьких», кировчане представили свои постановки томским зрителям.

В театре кукол по случаю дня кукольника открыли большую кондитерскуюНАДЕЖДА МАЗИК, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ:
«Я никогда не была в Томске, такой оказался городок, ссыльный, тихий, спокойный, я удивилась, там такие горы, мы общались очень хорошо с актерами, нас водили на экскурсии, мы знакомились с городом, мы там были неделю, и удивительно была прекрасная погода».

"Большие гастроли для маленьких" в этом году пройдут и на кировской сцене. В конце апреля Московский детский камерный театр кукол покажет спектакль для малышей "Бычок - смоляной бочок", для ребят постарше - "Серебряное копытце" по Бажову.

В театре кукол по случаю дня кукольника открыли большую кондитерскуюЕЛЕНА ПАВЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«Мы его видели на фестивале, впечатления просто неизгладимые - нежный, воздушный, очень красивый спектакль, он будет идти в малом зале нашего театра, и для взрослого зрителя московский театр везет невероятный спектакль по роману Михаила Шишкина "Письмовник"».

В мае состоятся гастроли Тульского театра кукол, в октябре - Вологодского, а в ноябре - театра из города Кстово. Всего в программе принимают участие 100 театров, и детские спектакли из разных регионов России увидят жители более 70 городов.


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