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В Киров съехались юные художники со всей России. Все они приехали на творческий конкурс "Наследники Васнецовых".Участники готовы к борьбе за звание победителя. Каждый уже выбрал номинацию: рисунок, живопись, скульптура, композиция и история изобразительного искусства. Единственное общее для всех - время на выполнение задания, всего четыре часа. Условия жесткие не только для конкурсантов, но и для членов жюри.Так, юные скульпторы должны вылепить фигуру человека. Для натурщика специально подобрали костюм 19 века из музейных фондов. Конкурсантам разрешается осматривать его со всех сторон. Оцениваться будут пропорциональность, анатомическое решение и выразительность. У тех, кто выбрал номинацию "живопись", проверят навыки передачи формы предметов и пространства в натюрморте. Анастасия Петрова на прошлом конкурсе очень волновалась и не смогла правильно распределить время. На это раз подготовилась более серьезно.Александра Нарсеева ограничение времени не смущает, конкурсант из Слободского надеется, что все успеет вовремя. Этой группе участников предстоит показать технику владения карандашом. Жюри оценит также грамотное построение, композиционное и тональное решение.Один и тот же натюрморт, здесь и сейчас, все в равных условиях. Это мобилизует, и школьники имеют возможность раскрыться в таких непростых условиях.Межрегиональный конкурс "Наследники Васнецовых" проходит в Кирове уже в одиннадцатый раз. И неизменно собирает большое количество участников из разных городов. Ребята смогут увидеть, как работают сверстники из других регионов, педагоги - поделиться своим опытом.Также в программе конкурса - посещение Вятского художественного музея и художественного училища.