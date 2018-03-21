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Новости / Культура

В Киров съехались юные художники со всей России

Вчера, 20:20 | Просмотров: 102 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Киров съехались юные художники со всей России. Все они приехали на творческий конкурс "Наследники Васнецовых".

Участники готовы к борьбе за звание победителя. Каждый уже выбрал номинацию: рисунок, живопись, скульптура, композиция и история изобразительного искусства. Единственное общее для всех - время на выполнение задания, всего четыре часа. Условия жесткие не только для конкурсантов, но и для членов жюри.

ИГОРЬ СМЕТАНИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА:
«Мы должны каким-то образом оценить это, здесь на уровне "нравится-не нравится" никак не пройдет, мы поставлены в узкие рамки, ребята должны соответствовать тому уровню, которому может научить художественная школа».

Так, юные скульпторы должны вылепить фигуру человека. Для натурщика специально подобрали костюм 19 века из музейных фондов. Конкурсантам разрешается осматривать его со всех сторон. Оцениваться будут пропорциональность, анатомическое решение и выразительность. У тех, кто выбрал номинацию "живопись", проверят навыки передачи формы предметов и пространства в натюрморте. Анастасия Петрова на прошлом конкурсе очень волновалась и не смогла правильно распределить время. На это раз подготовилась более серьезно.

В Киров съехались юные художники со всей РоссииАНАСТАСИЯ ПЕТРОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА (КИРОВ):
«Я уже морально настроилась, думаю, что в этот раз я для себя поставлю задачу больше души вложить в работу и нарисовать с удовольствием натюрморт».

Александра Нарсеева ограничение времени не смущает, конкурсант из Слободского надеется, что все успеет вовремя. Этой группе участников предстоит показать технику владения карандашом. Жюри оценит также грамотное построение, композиционное и тональное решение.

В Киров съехались юные художники со всей РоссииАЛЕКСАНДР НАРСЕЕВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА (СЛОБОДСКОЙ):
«Готовился, дома рисовал, смотрел картины более опытных художников, вдохновлялся».

Один и тот же натюрморт, здесь и сейчас, все в равных условиях. Это мобилизует, и школьники имеют возможность раскрыться в таких непростых условиях.

В Киров съехались юные художники со всей РоссииВАЛЕРИЯ ТАРАСОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Я хочу рисовать все на кураже и наслаждаться процессом».

Межрегиональный конкурс "Наследники Васнецовых" проходит в Кирове уже в одиннадцатый раз. И неизменно собирает большое количество участников из разных городов. Ребята смогут увидеть, как работают сверстники из других регионов, педагоги - поделиться своим опытом.

Также в программе конкурса - посещение Вятского художественного музея и художественного училища.


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