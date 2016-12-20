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Новости / Культура

В Госархиве открылась выставка к 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина

Вчера, 15:15 | Просмотров: 119 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Вот тебе и Вятский мужичонка...". Это все о нем: Федоре Шаляпине. В Госархиве социально-политической истории Кировской области открылась выставка, посвященная 145-летию со Дня рождения великого русского артиста.

В Госархиве открылась выставка к 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина ЛЮБОВЬ ПОПЦОВА, ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ КОГБУ "ГАСПИ КО":
«Вы набираете "ШАЛЯПИН ГАСПИ КО" и попадаете на интернет-выставку "Вот тебе и вятский мужичонка"».
 
 
Примечательно, что посетить выставку, посвященную 145-летию Федора Шаляпина, можно, не выходя из дома. Сотрудники Государственного архива социально-политической истории Кировской области собрали исторические документы на просторах интернета.

ЛЮБОВЬ ПОПЦОВА, ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ КОГБУ "ГАСПИ КО":
«Эта выставка включает в себя три раздела. Тут биография Шаляпина, его творчество, граммофонные записи».
 
 
Мало кто знает, что Шаляпин еще и рисовал, и даже сам себе накладывал сценический грим. На виртуальной и реальной выставках можно познакомиться с театральным фотоальбомом "Солнце России". Там представлены роли артистов дореволюционного времени, в том числе и Федора Шаляпина. Многие документы ранее не публиковались и не выставлялись.

В Госархиве открылась выставка к 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина ПАВЕЛ ЧЕМОДАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ КОГБУ "ГАСПИ КО":
«То, что здесь - сокращенный вариант выставки. Электронный больше, он включил в себя более 100 документов с 1838 года по 2018 - 180 лет охватывает эта выставка».
 
 
Одновременно выставка посвящена и 100-летию государственной архивной службы России и Дню архива. Поэтому в экспозиции представлены и издания кировских архивистов. Познакомиться с "Вятским мужичонкой" можно в Госархиве социально-политической истории области и на их официальном сайте.


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