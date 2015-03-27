Лучшие работники культуры региона получили награды

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25 марта будут отмечать свой профессиональный праздник работники культуры. В канун его награды получили лучшие работники творческой сферы Кировской области.За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу объявить благодарность Министра культуры Российской Федерации Собакинских Наталье Владимировне.Наталья Владимировна - директор центра национальных культур "ЭтноМир" в городе Вятские Поляны и руководитель народной фолько-этногруппы "Рождественское село". Сфере культуры она посвятила уже почти 28 лет. В ее послужном списке наград много, но получить признание Министра культуры страны - особенно приятно.В общей сложности заслуженные награды получили восемь человек. После награждения обсуждались актуальные вопросы и проблемы в сфере культуры. Сама встреча не случайно прошла в Детском космическом центре. Его открытие стало одним из главных культурных событий этого года.Добавим, что на встрече обсуждались итоги недавнего визита в Киров Владимира Мединского обсуждалась. Ряда важных для нашего региона культурных проектов могут получить федеральное финансирование. Один из них - строительство новых кинотеатров, а также ремонт драмтеатра и цирка.