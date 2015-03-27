Лучшие работники культуры региона получили награды
За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу объявить благодарность Министра культуры Российской Федерации Собакинских Наталье Владимировне.
Наталья Владимировна - директор центра национальных культур "ЭтноМир" в городе Вятские Поляны и руководитель народной фолько-этногруппы "Рождественское село". Сфере культуры она посвятила уже почти 28 лет. В ее послужном списке наград много, но получить признание Министра культуры страны - особенно приятно.
НАТАЛЬЯ СОБАКИНСКИХ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР "ЭТНОМИР" Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ:
«Творческие планы большие. Есть коллективы, хочется, чтобы каждый нашел свой путь, получил заслуженные награды, и хочется интересной работы».
В общей сложности заслуженные награды получили восемь человек. После награждения обсуждались актуальные вопросы и проблемы в сфере культуры. Сама встреча не случайно прошла в Детском космическом центре. Его открытие стало одним из главных культурных событий этого года.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы познакомили наших коллег с этим замечательным сооружением. Задача стоит, чтобы познакомить с ним всех детей. Мы стараемся сюда привезти детей-сирот, из многодетных семей, им же тоже хочется узнать, что такое появилось в Кирове сегодня».
Добавим, что на встрече обсуждались итоги недавнего визита в Киров Владимира Мединского обсуждалась. Ряда важных для нашего региона культурных проектов могут получить федеральное финансирование. Один из них - строительство новых кинотеатров, а также ремонт драмтеатра и цирка.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
09.03.2018
Скончался главный кировский метеоролог, член областной Общественной палаты Марат Френкель.
19.03.2018