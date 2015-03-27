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Новости / Культура

Лучшие работники культуры региона получили награды

Вчера, 17:57 | Просмотров: 139 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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25 марта будут отмечать свой профессиональный праздник работники культуры. В канун его награды получили лучшие работники творческой сферы Кировской области.

За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу объявить благодарность Министра культуры Российской Федерации Собакинских Наталье Владимировне.

Наталья Владимировна - директор центра национальных культур "ЭтноМир" в городе Вятские Поляны и руководитель народной фолько-этногруппы "Рождественское село". Сфере культуры она посвятила уже почти 28 лет. В ее послужном списке наград много, но получить признание Министра культуры страны - особенно приятно.

Лучшие работники культуры региона получили наградыНАТАЛЬЯ СОБАКИНСКИХ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР "ЭТНОМИР" Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ:
«Творческие планы большие. Есть коллективы, хочется, чтобы каждый нашел свой путь, получил заслуженные награды, и хочется интересной работы».

В общей сложности заслуженные награды получили восемь человек. После награждения обсуждались актуальные вопросы и проблемы в сфере культуры. Сама встреча не случайно прошла в Детском космическом центре. Его открытие стало одним из главных культурных событий этого года.

Лучшие работники культуры региона получили наградыТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы познакомили наших коллег с этим замечательным сооружением. Задача стоит, чтобы познакомить с ним всех детей. Мы стараемся сюда привезти детей-сирот, из многодетных семей, им же тоже хочется узнать, что такое появилось в Кирове сегодня».

Добавим, что на встрече обсуждались итоги недавнего визита в Киров Владимира Мединского обсуждалась. Ряда важных для нашего региона культурных проектов могут получить федеральное финансирование. Один из них - строительство новых кинотеатров, а также ремонт драмтеатра и цирка.


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