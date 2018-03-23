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В библиотеке имени Грина известная кировская поэтесса Надежда Перминова презентовала школьникам свою новую книгу "Воздушный шарик".Вот в таких обстоятельствах и родилось у Надежды Перминовой стихотворение про корову. Именно общение с внучкой дарит ей вдохновение и возможность смотреть на все вокруг под призмой детского взгляда. В творческой копилке автора уже четыре книги для маленьких читателей.Новая книга стихотворений Надежды Перминовой "Воздушный шарик" для детей и о детях. В каждом стихотворении - сюжет, история, в которой хоть один раз, да был каждый ребенок.На встрече с поэтессой школьники узнали, как рождается книга. Детей поразило, что сначала пишутся стихи, потом художник создает изобразительный ряд, и лишь после этого всё это отправляется в редакцию, где работа продолжается. Только пройдя все стадии, красочная книга появляется на полках библиотек.