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Новости / Культура

Кировская поэтесса Надежда Перминова презентовала школьникам свою новую книгу

Сегодня, 11:51 | Просмотров: 0 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В библиотеке имени Грина известная кировская поэтесса Надежда Перминова презентовала школьникам свою новую книгу "Воздушный шарик".
 
 
- Бабушка, идет медведь.
- Почему медведь?
- Страшно мычит.
- Это коровка так.

Вот в таких обстоятельствах и родилось у Надежды Перминовой стихотворение про корову. Именно общение с внучкой дарит ей вдохновение и возможность смотреть на все вокруг под призмой детского взгляда. В творческой копилке автора уже четыре книги для маленьких читателей.

Кировская поэтесса Надежда Перминова презентовала школьникам свою новую книгу НАДЕЖДА ПЕРМИНОВА, ПИСАТЕЛЬ:
«Самое главное, когда человек приобщается к литературе, это стихи. С самого раннего детства мы говорим с детьми стихами. Это глубокая русская традиция».

Новая книга стихотворений Надежды Перминовой "Воздушный шарик" для детей и о детях. В каждом стихотворении - сюжет, история, в которой хоть один раз, да был каждый ребенок.

Варя улыбается, помочь она старается, до ягод добирается.
Но ладошка несет ягодку не в лукошку, а сразу в рот.
Как же сварим мы варенье, как же сварим мы компот?
Так в лукошко, без сомненья, мама ягод наберет.

На встрече с поэтессой школьники узнали, как рождается книга. Детей поразило, что сначала пишутся стихи, потом художник создает изобразительный ряд, и лишь после этого всё это отправляется в редакцию, где работа продолжается. Только пройдя все стадии, красочная книга появляется на полках библиотек.


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