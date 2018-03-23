В Кирове проходит конкурс для самых маленьких исполнителей "Добрый жук"
Первые конкурсные прослушивания - всё только начинается. Впереди работа в режиме нон-стоп. География мероприятия в этом году - особенно впечатляет: Республика Коми, Пермский край, Республика Удмуртия. Когда конкурс такого уровня - без волнения никак. Творческое состязание для самых маленьких - билет в "звездное будущее".
ЭЛЬВИРА МАГОСИМЬЯНОВА, ДИРЕКТОР МБУ "ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ":
«Очень компетентное жюри, которое приезжает из различных городов, которые действительно профессионалы своего дела, они советуют на что обратить внимание, куда ребенку дальше пойти и для них это, конечно, праздник, в первую очередь для деток».
В течение трех дней на двух сценических площадках города юные исполнители будут радовать кировчан своим творчеством: инструментальными, хореографическими, вокальными номерами, а также театральными постановками. Оценивать мастерство начинающих исполнителей приглашены именитые деятели культуры и искусства.
ЛАРИСА ИВАНОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ (Г.ИЖЕВСК):
«Замечательно, что выступают такие дети, такого возраста. Они уже пробуют себя на сцене - это замечательно и я думаю, что у многих детей есть потенциал хороший и это наша надежда».
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