В Кирове проходит конкурс для самых маленьких исполнителей "Добрый жук"

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В Кирове проходит межрегиональный конкурс для самых маленьких исполнителей "Добрый жук". В этом году о своем участии в творческом марафоне заявили более тысячи юных исполнителей.Первые конкурсные прослушивания - всё только начинается. Впереди работа в режиме нон-стоп. География мероприятия в этом году - особенно впечатляет: Республика Коми, Пермский край, Республика Удмуртия. Когда конкурс такого уровня - без волнения никак. Творческое состязание для самых маленьких - билет в "звездное будущее".В течение трех дней на двух сценических площадках города юные исполнители будут радовать кировчан своим творчеством: инструментальными, хореографическими, вокальными номерами, а также театральными постановками. Оценивать мастерство начинающих исполнителей приглашены именитые деятели культуры и искусства.