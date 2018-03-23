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Новости / Культура

В Кирове проходит конкурс для самых маленьких исполнителей "Добрый жук"

Сегодня, 15:17 | Просмотров: 162 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кирове проходит межрегиональный конкурс для самых маленьких исполнителей "Добрый жук". В этом году о своем участии в творческом марафоне заявили более тысячи юных исполнителей.

Первые конкурсные прослушивания - всё только начинается. Впереди работа в режиме нон-стоп. География мероприятия в этом году - особенно впечатляет: Республика Коми, Пермский край, Республика Удмуртия. Когда конкурс такого уровня - без волнения никак. Творческое состязание для самых маленьких - билет в "звездное будущее".

В Кирове проходит конкурс для самых маленьких исполнителей "Добрый жук"ЭЛЬВИРА МАГОСИМЬЯНОВА, ДИРЕКТОР МБУ "ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ":
«Очень компетентное жюри, которое приезжает из различных городов, которые действительно профессионалы своего дела, они советуют на что обратить внимание, куда ребенку дальше пойти и для них это, конечно, праздник, в первую очередь для деток».

В течение трех дней на двух сценических площадках города юные исполнители будут радовать кировчан своим творчеством: инструментальными, хореографическими, вокальными номерами, а также театральными постановками. Оценивать мастерство начинающих исполнителей приглашены именитые деятели культуры и искусства.

В Кирове проходит конкурс для самых маленьких исполнителей "Добрый жук"ЛАРИСА ИВАНОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ (Г.ИЖЕВСК):
«Замечательно, что выступают такие дети, такого возраста. Они уже пробуют себя на сцене - это замечательно и я думаю, что у многих детей есть потенциал хороший и это наша надежда».


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