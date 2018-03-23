Творческая встреча с актёром кировского драмтеатра Владимиром Смирновым

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В художественном музее продолжается "Театральная весна". Актеры областного драматического театра встретились с кировчанами на встрече, приуроченной к "Международному дню театра".Театральная весна в Вятском художественном музее Васнецовых продлится до 12 апреля. Каждую неделю кировчан ждут встречи с актерами, мастер-классы, а также читки пьес. Так, главным героем этой встречи стал народный артист России, актер областного драмтеатра Владимир Смирнов.На творческом вечере выступали и молодые артисты областного драмтеатра - Евгений Моисеев и Марианна Узун. Они недавно окончили театральные вузы и приехали работать в Киров из других городов. Начинающим актёрам в драмтеатре есть, у кого поучиться. Например, Владимир Смирнов играет на кировской сцене с 1981 года.В театральной жизни Кирова происходит много интересных событий, ставятся новые пьесы, проходят театральные фестивали. Меняются и главные режиссеры в театрах. Так, за последние годы в областном драмтеатре сменилось три художественных руководителя.В ближайшие дни в музее пройдет творческий вечер народной актрисы России Исаевой, театральные интерактивные программы для школьников, лекции по истории кинематографа. За расписанием "Театральной весны" можно следить на сайте вятского художественного музея имени братьев Васнецовых.