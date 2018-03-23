ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

23 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.1072
EURO: 70.4303
Погода в городе Кирове:
вечером:  -5...-3°C
ночью:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Творческая встреча с актёром кировского драмтеатра Владимиром Смирновым

Сегодня, 15:18 | Просмотров: 107 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В художественном музее продолжается "Театральная весна". Актеры областного драматического театра встретились с кировчанами на встрече, приуроченной к "Международному дню театра".

Театральная весна в Вятском художественном музее Васнецовых продлится до 12 апреля. Каждую неделю кировчан ждут встречи с актерами, мастер-классы, а также читки пьес. Так, главным героем этой встречи стал народный артист России, актер областного драмтеатра Владимир Смирнов.

Творческая встреча с актёром кировского драмтеатра Владимиром Смирновым ВЛАДИМИР СМИРНОВ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, АКТЁР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Ещё Лорка сказал: "Народ, у которого нет театра или плохой театр - обречённый народ". Поэтому театр необходим. Надо верить в чудо, когда перестаёшь - уже одной ногой там. Это чудо».

На творческом вечере выступали и молодые артисты областного драмтеатра - Евгений Моисеев и Марианна Узун. Они недавно окончили театральные вузы и приехали работать в Киров из других городов. Начинающим актёрам в драмтеатре есть, у кого поучиться. Например, Владимир Смирнов играет на кировской сцене с 1981 года.

Творческая встреча с актёром кировского драмтеатра Владимиром Смирновым ЕВГЕНИЙ МОИСЕЕВ, АКТЁР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Они иногда дают какой-нибудь совет, и ты просто смотришь на себя со стороны и пытаешься сделать, как лучше. Конечно, к их мнению прислушиваешься. Сколько лет они уже в театре».
 
В театральной жизни Кирова происходит много интересных событий, ставятся новые пьесы, проходят театральные фестивали. Меняются и главные режиссеры в театрах. Так, за последние годы в областном драмтеатре сменилось три художественных руководителя.

Творческая встреча с актёром кировского драмтеатра Владимиром Смирновым МАРИАННА УЗУН, АКТРИСА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Наверное, хорошо, когда у театра один руководитель долгое время. Но мне это не мешает. Актер должен уметь подстраиваться».
 
В ближайшие дни в музее пройдет творческий вечер народной актрисы России Исаевой, театральные интерактивные программы для школьников, лекции по истории кинематографа. За расписанием "Театральной весны" можно следить на сайте вятского художественного музея имени братьев Васнецовых.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Яранские полицейские нашли мужчину, пропавшего без вести, в монастыре.

19:49 23.03.2018


Яранские полицейские нашли мужчину, пропавшего без вести, в монастыре.

В Кирове проверят жилой фонд в зоне возможного подтопления во время паводка.

16:01 23.03.2018


В Кирове проверят жилой фонд в зоне возможного подтопления во время паводка.

Жителя Кирово-Чепецка, ограбившего пенсионерку, приговорили к 3 годам колонии строгого режима.

15:20 23.03.2018


Жителя Кирово-Чепецка, ограбившего пенсионерку, приговорили к 3 годам колонии строгого режима.

В Кирове выбирают название для нового легкоатлетического манежа.

15:08 23.03.2018


В Кирове выбирают название для нового легкоатлетического манежа.

Какие парки и скверы отремонтируют в Кирове в 2018 году?

14:47 23.03.2018


Какие парки и скверы отремонтируют в Кирове в 2018 году?

В микрорайоне КМДК без теплоснабжения остались 52 жилых дома.

14:31 23.03.2018


В микрорайоне КМДК без теплоснабжения остались 52 жилых дома.

В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

8:17 23.03.2018


В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

Все новости

Вести. Кировская область

Итоги турнира юных хоккеистов «Надежда»

20:05 23.03.2018


Итоги турнира юных хоккеистов «Надежда»

Горожан учат, как правильно выгуливать собак

20:00 23.03.2018


Горожан учат, как правильно выгуливать собак

Творческая встреча с актёром кировского драмтеатра Владимиром Смирновым

15:18 23.03.2018


Творческая встреча с актёром кировского драмтеатра Владимиром Смирновым

В Кирове проходит конкурс для самых маленьких исполнителей "Добрый жук"

15:17 23.03.2018


В Кирове проходит конкурс для самых маленьких исполнителей "Добрый жук"

Михаил Бабич вручил награды кировчанам

15:16 23.03.2018


Михаил Бабич вручил награды кировчанам

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В музее Васнецовых стартовала "Театральная весна"

16.03.2018


В музее Васнецовых стартовала "Театральная весна"

В Вятском художественном музее открылась выставка «Звезды театра и кино»

05.03.2018


В Вятском художественном музее открылась выставка «Звезды театра и кино»

135 лет кировскому драматическому

29.11.2012


135 лет кировскому драматическому

К нам едет Фандорин

09.09.2009


К нам едет Фандорин

У Кировского драмтеатра - новый главный режиссер

19.01.2016


У Кировского драмтеатра - новый главный режиссер

Репертуар кировского драмтеатра изменился

09.09.2008


Репертуар кировского драмтеатра изменился

Популярные новости

В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

18.03.2018


В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

10.03.2018


В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

19.03.2018


В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

Итоги выборов в Кировской области

19.03.2018


Итоги выборов в Кировской области

Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

21.03.2018


Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.

12.03.2018


На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх