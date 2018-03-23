Творческая встреча с актёром кировского драмтеатра Владимиром Смирновым
Театральная весна в Вятском художественном музее Васнецовых продлится до 12 апреля. Каждую неделю кировчан ждут встречи с актерами, мастер-классы, а также читки пьес. Так, главным героем этой встречи стал народный артист России, актер областного драмтеатра Владимир Смирнов.
ВЛАДИМИР СМИРНОВ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, АКТЁР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Ещё Лорка сказал: "Народ, у которого нет театра или плохой театр - обречённый народ". Поэтому театр необходим. Надо верить в чудо, когда перестаёшь - уже одной ногой там. Это чудо».
На творческом вечере выступали и молодые артисты областного драмтеатра - Евгений Моисеев и Марианна Узун. Они недавно окончили театральные вузы и приехали работать в Киров из других городов. Начинающим актёрам в драмтеатре есть, у кого поучиться. Например, Владимир Смирнов играет на кировской сцене с 1981 года.
ЕВГЕНИЙ МОИСЕЕВ, АКТЁР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Они иногда дают какой-нибудь совет, и ты просто смотришь на себя со стороны и пытаешься сделать, как лучше. Конечно, к их мнению прислушиваешься. Сколько лет они уже в театре».
В театральной жизни Кирова происходит много интересных событий, ставятся новые пьесы, проходят театральные фестивали. Меняются и главные режиссеры в театрах. Так, за последние годы в областном драмтеатре сменилось три художественных руководителя.
МАРИАННА УЗУН, АКТРИСА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Наверное, хорошо, когда у театра один руководитель долгое время. Но мне это не мешает. Актер должен уметь подстраиваться».
В ближайшие дни в музее пройдет творческий вечер народной актрисы России Исаевой, театральные интерактивные программы для школьников, лекции по истории кинематографа. За расписанием "Театральной весны" можно следить на сайте вятского художественного музея имени братьев Васнецовых.
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