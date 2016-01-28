Урок ОБЖ для школьников на сцене драмтеатра
- Здравствуйте. Сейчас мы будем играть с вами в очень интересную игру.
Квест "Комната сбившихся желаний" для кировских школьников стартовал. Вместе с персонажами спектакля зрители отправляются в далекую галактику, в таинственный темный лес, где собирают ягоды, грибы и убегают от свирепого дракона. С каждым испытанием их дружба становится крепче, страх - меньше.
ИГОРЬ ЕРОХИН, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ:
«Первая цель, чтобы дети с раннего возраста имели понимание ОБЖ. Вторая задача, чтобы дети, посмотрев спектакль, увидели дома стол, стул и начали играть с этим».
В современном мире гаджетов очень важно развивать фантазию ребенка. На интерактивном спектакле с веселыми танцами и песнями ребят в увлекательной форме учат основам жизнедеятельности: как вести себя с незнакомцами, первые действия при пожаре и другие уроки жизни.
- Тебя родители не учили закрывать дверь?
- Учили.
- Вот сходи и закрой.
На премьере в зале аншлаг. В театральный урок по ОБЖ были вовлечены и дети, и взрослые.
ИРИНА ПЕРМИНОВА:
«Этот спектакль интересней, чем сидеть на уроке в школе».
«Я все знаю, но все равно интересно».
Над спектаклем работали молодые артисты. Пьесу написал Евгений Моисеев. Кстати, он сам исполняет одну из ролей. Познакомиться с персонажами лично можно в Кировском драмтеатре.
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