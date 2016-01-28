Урок ОБЖ для школьников на сцене драмтеатра

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ОБЖ по-новому. Школьники смогли побывать на ярком интерактивном уроке в драмтеатре. Новый познавательный спектакль "Комната сбывшихся желаний" познакомил детей с основами безопасности жизнедеятельности.Квест "Комната сбившихся желаний" для кировских школьников стартовал. Вместе с персонажами спектакля зрители отправляются в далекую галактику, в таинственный темный лес, где собирают ягоды, грибы и убегают от свирепого дракона. С каждым испытанием их дружба становится крепче, страх - меньше.В современном мире гаджетов очень важно развивать фантазию ребенка. На интерактивном спектакле с веселыми танцами и песнями ребят в увлекательной форме учат основам жизнедеятельности: как вести себя с незнакомцами, первые действия при пожаре и другие уроки жизни.На премьере в зале аншлаг. В театральный урок по ОБЖ были вовлечены и дети, и взрослые.Над спектаклем работали молодые артисты. Пьесу написал Евгений Моисеев. Кстати, он сам исполняет одну из ролей. Познакомиться с персонажами лично можно в Кировском драмтеатре.