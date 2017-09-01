Выставка фотографий "Вятский речной альбом" в библиотеке Герцена

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«Члены экипажа, вооружившись пилами, топорами, высаживались на берег, пилили подтопленные деревья, носили их на пароход на своих плечах».

«Мы раньше не думали, что это нужно будет для истории, что это все станет историей. Это была наша жизнь, повседневность, мы думали так будет всегда. И вот, остались моменты нашей жизни: работа, отдых, любовь к Вятке».

«Транспорт был уже в последние годы скоростной - теплоходы "Заря", "Луч", "Орион развивали скорость до 60 км. Были удобные, "Зори" называли "речной трамвайчик"».

Целая эпоха в восемнадцати кадрах. К столетию Вятского пароходства в библиотеке Герцена открыли выставку фотографий "Вятский речной альбом". На открытие пришли ветераны, их воспоминания выслушала Юлия Шалаева.Столетняя история Вятского речного пароходства неразрывно связана с историей нашей страны. Река надежно соединяла самые отдаленные районы области, позволяла перевозить лес, продовольствие, людей. Особенно важную роль пароходство сыграло в годы Великой отечественной войны. По Вятке шли военные грузы, снабжение для фронта. В ту пору пароходы ходили на дровах, и для команды каждый рейс был тяжелой работой.Выставку фотографий "Вятский речной альбом" подготовили сотрудники библиотеки Герцена. Фотоснимки разместили в краеведческом отделе, в камерном зале. Здесь у каждого посетителя есть возможность внимательно рассмотреть каждый из восемнадцати кадров, которые в свое время были сделаны речниками.Сегодня ветераны Вятского речного пароходства бережно хранят каждый снимок. Они рады вспомнить время, когда река была транспортной артерией региона. На фотокадрах мы видим легендарных капитанов, знаменитые пароходы, шумный порт, речников, танцующих на палубе после вахты, рассвет вятского флота, когда по реке ходило более двухсот судов.В библиотеке можно не только посмотреть фотографии, но и почитать книгу "Твои люди, Вятка", посвященную труженикам речного пароходства. Юбилейную экспозицию решено сделать передвижной - и совсем скоро эти уникальные снимки увидят и жители районов.