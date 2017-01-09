Фотовыставка Михаила Андрианова "Здесь танцуют" в Выставочном зале художественного музея

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В Выставочном зале художественного музея открылась новая фотовыставка. Автор фотографий - актёр "Театра на Спасской" Михаил Андрианов.Автор экспозиции, Михаил Андрианов, сам себя называет "фотографом-любителем". Тема танца, пластики тел привлекает его с 2001 года, когда в Театр на Спасской пришла хореограф Ирина Брежнева и коллектив Миграция под ее руководством. Снимки из 2000-х были сделаны на плёночный фотоаппарат Зенит. Особенно дороги автору два снимка со спектакля "О рыбаках и рыбах". Его было непросто фотографировать, чтобы поймать в кадр удивительное сочетание движения, света и сюжета.Современный танец - это импульсы и перетекания, за которыми наблюдает фотограф. Камера становится не столько средством фиксации кадра, сколько инструментом наблюдения и анализа за тем, что происходит на сцене. Кураторы предоставили гостям музея возможность дополнить выставку. Она, как и сам танец, не статична.Всего на экспозиции "Здесь танцуют" представлено около 80 фотографий, охватывающих жизнь хореографического коллектива "Миграция" с 2001 года по наши дни.