Фотовыставка Михаила Андрианова "Здесь танцуют" в Выставочном зале художественного музея
Автор экспозиции, Михаил Андрианов, сам себя называет "фотографом-любителем". Тема танца, пластики тел привлекает его с 2001 года, когда в Театр на Спасской пришла хореограф Ирина Брежнева и коллектив Миграция под ее руководством. Снимки из 2000-х были сделаны на плёночный фотоаппарат Зенит. Особенно дороги автору два снимка со спектакля "О рыбаках и рыбах". Его было непросто фотографировать, чтобы поймать в кадр удивительное сочетание движения, света и сюжета.
МИХАИЛ АНДРИАНОВ, АВТОР ВЫСТАВКИ, АКТЁР "ТЕАТРА НА СПАССКОЙ":
«В спектакле было очень много иероглифов из тел. Их очень сложно было поймать в объектив».
Современный танец - это импульсы и перетекания, за которыми наблюдает фотограф. Камера становится не столько средством фиксации кадра, сколько инструментом наблюдения и анализа за тем, что происходит на сцене. Кураторы предоставили гостям музея возможность дополнить выставку. Она, как и сам танец, не статична.
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "ЗДЕСЬ ТАНЦУЮТ":
«В экспозицию включена инсталляция "Когда я танцую" и принять участие в ее создании может любой желающий. Достаточно написать, что заставляет вас танцевать и прикрепить листок к этой конструкции».
Всего на экспозиции "Здесь танцуют" представлено около 80 фотографий, охватывающих жизнь хореографического коллектива "Миграция" с 2001 года по наши дни.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
19.03.2018