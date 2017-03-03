Работы из гвоздей вятского мастера Анатолия Серебренникова в Краеведческом музее

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Портрет Федора Шаляпина в полный рост, созданный мастером из семи тысяч гвоздей, можно увидеть в Краеведческом музее. В рамках выставки посвященной 145-летию знаменитого во всём мире оперного певца, были представлены и работы вятского мастера Анатолия Серебренникова.Сходство портретов Шаляпина в исполнении Анатолия Серебрянникова с работой художника Валентина Серова неоспоримо. И если московские зрители могут увидеть в Третьяковской галерее портрет написанный углем, то посетители Кировского краеведческого музея — копию из гвоздей. Знаменитый Вятский мастер использовал более 7 тысяч элементов.Однако, потрет Федора Шаляпина не единственный сюрприз, привезенный в Киров знаменитым мастером. Вторую работу Анатолий Серебрянников не планировал выставлять, но очень кстати случились выборы.Работа над портретом Владимира Путина заняла у мастера тоже немало времени. Он, хоть и не во весь рост, зато пришлось потрудиться над цветом. Анатолий рассказал, что часть гвоздей обжаривал на сковороде, чтобы добиться нужного цвета. Портреты, признается автор, отнимают у него много сил, однако бросить своё дело он уже не может. Впервые увидев в Лувре портрет Леонардо Да Винчи сделанный средневековым мастером из гвоздей, Анатолий уже не представляет себе жизни без этого искусства.С начала двухтысячных Анатолий Серебрянников создал много копий картин и портретов. Среди них есть и Мона Лиза и Леонардо Да Винчи и даже Патриарх всея Руси. Следующей работой мастера станет лик Иисуса Христа. Портреты из гвоздей будут находиться в Краеведческом музее до окончания выставки, посвященной Федору Шаляпину.