Работы из гвоздей вятского мастера Анатолия Серебренникова в Краеведческом музее
- По концам высота очень большая. Здесь на плечах почти высоты нет. Вот этой игрой и изгибом шляпки, чтобы ауру поймать, непосредственно и чтобы было, как говорится, схожесть его.
Сходство портретов Шаляпина в исполнении Анатолия Серебрянникова с работой художника Валентина Серова неоспоримо. И если московские зрители могут увидеть в Третьяковской галерее портрет написанный углем, то посетители Кировского краеведческого музея — копию из гвоздей. Знаменитый Вятский мастер использовал более 7 тысяч элементов.
АНАТОЛИЙ СЕРЕБРЕННИКОВ, МАСТЕР:
«Три года я эту картину делал. Потому что дереву нужно чтобы оно просохло. Картина без рамки — это картина считается голая. Вот эту раму липовую я сушил, чтобы ее не извело, не искоробило. И без трещин».
Однако, потрет Федора Шаляпина не единственный сюрприз, привезенный в Киров знаменитым мастером. Вторую работу Анатолий Серебрянников не планировал выставлять, но очень кстати случились выборы.
- Да, раз выбрали нашего президента, значит, это искусство в гвоздях я решил показать непосредственно широкой аудитории.
Работа над портретом Владимира Путина заняла у мастера тоже немало времени. Он, хоть и не во весь рост, зато пришлось потрудиться над цветом. Анатолий рассказал, что часть гвоздей обжаривал на сковороде, чтобы добиться нужного цвета. Портреты, признается автор, отнимают у него много сил, однако бросить своё дело он уже не может. Впервые увидев в Лувре портрет Леонардо Да Винчи сделанный средневековым мастером из гвоздей, Анатолий уже не представляет себе жизни без этого искусства.
АНАТОЛИЙ СЕРЕБРЕННИКОВ, МАСТЕР:
«Значит 80 на 80 размер. На расстоянии 10 метров она стоит, бронированное стекло и 2 полицейских с автоматами. Это я лично видел. Это меня так поразило! 15Ый век, из деревенских простых гвоздей сделать. Я зажегся».
С начала двухтысячных Анатолий Серебрянников создал много копий картин и портретов. Среди них есть и Мона Лиза и Леонардо Да Винчи и даже Патриарх всея Руси. Следующей работой мастера станет лик Иисуса Христа. Портреты из гвоздей будут находиться в Краеведческом музее до окончания выставки, посвященной Федору Шаляпину.
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