Поделиться новостью:

В Котельниче состоялась традиционная театральная весна. Поучаствовать в юбилейном 15-ом конкурсе приехали 14 коллективов народных театров из разных уголков области.Профессиональный театр или любительский — не имеет значения, если артист выходит на сцену и без остатка отдается актерскому искусству. Участники конкурса — это совсем юные артисты народных театров, однако оценивали их талант и мастерство актеры с большим профессиональным опытом.У Котельничской театральной весны в этом году юбилей — 15 лет. Впервые в городском доме культуры конкурс состоялся в 2003ем году. Правда, формат был другим.В этом году в театральный Котельнич приехали 14 коллективов. Спектакли проходили на разных площадках. Открывали конкурс гости из Орлова, устроившие на сцене небольшой шабаш ведьм в постановке «Приключения маленькой ведьмы».Не менее контрастными в рамках театральной весны стали и другие 13 спектаклей, среди которых были постановки по мотивам произведений Рождественского, Гоцци, Кэрролла.