В Котельниче состоялась традиционная театральная весна
Профессиональный театр или любительский — не имеет значения, если артист выходит на сцену и без остатка отдается актерскому искусству. Участники конкурса — это совсем юные артисты народных театров, однако оценивали их талант и мастерство актеры с большим профессиональным опытом.
ИВАН ШЕВЕЛЕВ, АРТИСТ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Вы, делая вот это благородное дело, вы же нас лечите. Я себя тоже ощущаю таким врачом душ. Уже большой опыт в разных городах в этой профессии актерской и чуть-чуть даже режиссерской захватил. И мне это понятно. Я это ощущаю, эту ответственность на себе каждый день».
У Котельничской театральной весны в этом году юбилей — 15 лет. Впервые в городском доме культуры конкурс состоялся в 2003ем году. Правда, формат был другим.
ПАВЕЛ СУХИХ, ДИРЕКТОР КОТЕЛЬНИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ:
«Такая совместная работа ОДНТ и Администрации Котельнича. И ее, кстати, тогда поддержал народный артист Российской Федерации Клоков. Вот тогда была первая театральная весна, но она была взрослой. Потом спустя несколько лет она стала детско-юношеская. Зритель, правда, любит театральную весну, потому что Котельнич город вообще театральный».
В этом году в театральный Котельнич приехали 14 коллективов. Спектакли проходили на разных площадках. Открывали конкурс гости из Орлова, устроившие на сцене небольшой шабаш ведьм в постановке «Приключения маленькой ведьмы».
СЕРГЕЙ МОИСЕЕНКО, АРТИСТ НАРОДНОГО ТЕАТРА ИМ. Г. Н. ФОКИНА Г. ОРЛОВ:
«Зритель должен понять, что надо делать добрые дела. И не быть злыми. Как ты сделаешь другим, также они тебе и ответят. Обязательно мы учим детей, в первую очередь детей, делать добрые дела.
- А почему за основу выбраны именно ведьмы мистика...добро?
- Ну а как еще показать добро, если не использовать ведьм? Это как контраст получается небольшой».
Не менее контрастными в рамках театральной весны стали и другие 13 спектаклей, среди которых были постановки по мотивам произведений Рождественского, Гоцци, Кэрролла.
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