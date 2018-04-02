Омутнинск готовится к участию в международном фестивале уличного кино

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В этом году Омутнинск отметит двухсотсорокапятилетие. Подготовка к празднику, а он обещает быть большим, уже началась. Так, впервые в городе пройдет Фестиваль уличного кино.Одно из самых живописных мест города - набережная. Вполне возможно, именно здесь летом можно будет увидеть фильмы Всемирного фестиваля уличного кино.При этом Омутнинск - участник с правом голоса. После просмотра фильмов горожане смогут проголосовать за понравившиеся. Мало того, омутчане могут представить и свои работы - игровые короткометражные фильмы, в которых отражена жизнь в моногороде. Снять свою историю можно даже на смартфон.Фильм должен быть хронометражем до 20 минут. Заявки принимаются до 20 апреля. Отметим, что попадание в шорт-лист фестиваля даст жителям Кировской области шанс показать свою работу по всему миру.