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Новости / Культура

В Кирове открылась выставка известного живописца России Никаса Сафронова

Вчера, 15:20 | Просмотров: 157 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Выставочном зале Вятского художественного музея открылась выставка самого известного живописца России Никаса Сафронова.

"Весна впечатлений - Никас. Живопись. Оптимизм" - именно так называется большая выставка знаменитого художника, привезенная в Киров. Никас Сафронов лично открыл экспозицию и пообщался со зрителями.

В Кирове открылась выставка известного живописца России Никаса Сафронова НИКАС САФРОНОВ. ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, ПРОФЕССОР:
«Приятная атмосфера и погода прекрасная. Я, правда, приехал в пиджаке, я думал, что здесь жара, а мне сказали, что здесь 2 градуса тепла».
 
Экспозиция объединяет более ста живописных и графических работ - портретов, символистских и кубистических композиций и полотен DreamVision - уникального авторского направления.

НИКАС САФРОНОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, ПРОФЕССОР:
«Я всё время совершенствуюсь и всё время, критично относясь, переписываю или делаю новые работы. Здесь эклектичные работы. Они, действительно, разного периода, разного времени, разного направления».

По мнению художника, каждая работа должна нести особую энергетику и выполнять задачу, которая перед ней поставлена.

НИКАС САФРОНОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, ПРОФЕССОР:
«Я писал как-то Клинт Иствуда, и я понял, что его нельзя писать вот так лессировочно, мягко, выписано-вылизано, и мне пришлось для него специально готовить холст, такой сложный холст как мозаичный, разноцветный. На нем написал портрет, потом стер наждачкой вот этот портрет, и всё, что осталось, я дописал, прописал, и получился такой пират северного флота – обгорелый».

Каждый художник должен обладать не только талантом, но и, по мнению самого Сафронова, профессионализмом, обязательностью и духовностью. Без этих трёх аспектов настоящий творец вряд ли сможет найти своё признание. Кировчане до 13 мая смогут познакомиться с творчеством мастера, входящего в десятку лучших современных художников мира.


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