В Кирове открылась выставка известного живописца России Никаса Сафронова

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В Выставочном зале Вятского художественного музея открылась выставка самого известного живописца России Никаса Сафронова."Весна впечатлений - Никас. Живопись. Оптимизм" - именно так называется большая выставка знаменитого художника, привезенная в Киров. Никас Сафронов лично открыл экспозицию и пообщался со зрителями.Экспозиция объединяет более ста живописных и графических работ - портретов, символистских и кубистических композиций и полотен DreamVision - уникального авторского направления.По мнению художника, каждая работа должна нести особую энергетику и выполнять задачу, которая перед ней поставлена.Каждый художник должен обладать не только талантом, но и, по мнению самого Сафронова, профессионализмом, обязательностью и духовностью. Без этих трёх аспектов настоящий творец вряд ли сможет найти своё признание. Кировчане до 13 мая смогут познакомиться с творчеством мастера, входящего в десятку лучших современных художников мира.