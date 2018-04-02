В Кирове прошел двадцатичасовой марафон под названием "Танцевальная весна"
Традиционный турнир "Танцевальная весна" в этом году был включен в календарный план соревнований "Союза Танцевального спорта России", а также в календарь ассоциации спортивного хастла. Соревнования поддержали и в городском управлении культуры. Современная хореография чрезвычайно популярна в Кировской области, участницы из Слободского показали танец под названием "Only dance".
АННА КОЛОДКИНА, УЧАСТНИЦА ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА "YOUR TIME" Г. СЛОБОДСКОЙ:
«Мне даёт это наслаждение, когда мы выступаем. Этот концерт очень важен для нас. Много конкурентов, хотелось бы выиграть и всех победить».
Оценивали таланты выступающих именитые мастера спорта и финалисты чемпионатов мира по спортивным танцам из Москвы и других городов.
КСЕНИЯ НАПОЛЬСКАЯ, ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА "ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ВОЛНА":
«Сегодня у нас собралось более 500 участников, в течение дня будут выступать Киров, Кировская область, республики Коми, Марий Эл и республика Удмуртия. Мы гордимся всеми участниками, даже самыми начинающими, дня них это первые шаги к будущим успехам».
Во время турнира прошли мастер-классы по танцу "Хастл", которые провели приглашённые из Москвы тренеры - Марина и Александр Иентш. Заключительным аккордом танцевального марафона стал гала-концерт с участием профессиональных танцоров со всей России.
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