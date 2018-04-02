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В Кирове прошел двадцатичасовой марафон под названием "Танцевальная весна". Какие танцевальные направления были особенно популярны среди участников?Традиционный турнир "Танцевальная весна" в этом году был включен в календарный план соревнований "Союза Танцевального спорта России", а также в календарь ассоциации спортивного хастла. Соревнования поддержали и в городском управлении культуры. Современная хореография чрезвычайно популярна в Кировской области, участницы из Слободского показали танец под названием "Only dance".Оценивали таланты выступающих именитые мастера спорта и финалисты чемпионатов мира по спортивным танцам из Москвы и других городов.Во время турнира прошли мастер-классы по танцу "Хастл", которые провели приглашённые из Москвы тренеры - Марина и Александр Иентш. Заключительным аккордом танцевального марафона стал гала-концерт с участием профессиональных танцоров со всей России.