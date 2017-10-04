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В Кирове подвели итоги областного конкурса творческих работ «Городецкие мотивы». Лучшие из них можно увидеть в Музее дымковской игрушки.Натюрморты и декоративные сюжетные панно, история промысла, портреты мастериц, виды Городца в прошлом и настоящем. В каждой номинации победители определялись по четырём возрастным группам. Шестилетний Ростислав городской пейзаж выполнил в своих любимых цветах.Городецкая роспись ведется кистью, без предварительного рисунка, свободным и сочным ударом. Он очень разнообразен - от широкого мазка до тончайшей линии и виртуозного штриха. Соответствовать стилистике и традициям оказалось нелегко.В городецкой росписи основное впечатление дают жанровые сцены. Все изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме.В прошлом году один из самых известных нижегородских промыслов отметил 170-летие. Изделия мастеров тогда смогли увидеть и кировчане. А затем Музей дымковской игрушки объявил областной конкурс творческих работ «Городецкие мотивы».Членов жюри поразил полет фантазии участников.Всего на конкурс было представлено около 140 работ, и кроме жителей областного центра, участниками стали юные художники из Кирово-Чепецка, Слободского, Яранска, Оричей и Омутнинска.