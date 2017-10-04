В Кирове подвели итоги областного конкурса творческих работ «Городецкие мотивы»
Натюрморты и декоративные сюжетные панно, история промысла, портреты мастериц, виды Городца в прошлом и настоящем. В каждой номинации победители определялись по четырём возрастным группам. Шестилетний Ростислав городской пейзаж выполнил в своих любимых цветах.
РОСТИСЛАВ ШИШКИН, УЧАСТНИК КОНКУРСА "ГОРОДЕЦКИЕ МОТИВЫ":
«У меня еще такие карандаши есть – красный, желтый, синий и зеленый, я ими город все время на листочке рисую, мне кажется, что так город получится еще ярче».
Городецкая роспись ведется кистью, без предварительного рисунка, свободным и сочным ударом. Он очень разнообразен - от широкого мазка до тончайшей линии и виртуозного штриха. Соответствовать стилистике и традициям оказалось нелегко.
ОЛЬГА АРЕФЬЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "ГОРОДЕЦКИЕ МОТИВЫ":
«Это очень сложно, рука дрожала, когда рисовала, я думаю, что мастера, которые долго рисуют, у них уже рука не дрожит. Придумать композицию было сложно, подумать, что нарисовать».
В городецкой росписи основное впечатление дают жанровые сцены. Все изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме.
В прошлом году один из самых известных нижегородских промыслов отметил 170-летие. Изделия мастеров тогда смогли увидеть и кировчане. А затем Музей дымковской игрушки объявил областной конкурс творческих работ «Городецкие мотивы».
Членов жюри поразил полет фантазии участников.
МАРИЯ ШИШКИНА, КУРАТОР КОНКУРСА "ГОРОДЕЦКИЕ МОТИВЫ":
«Они брали за основу традиционную роспись, но какие интересные сюжеты они выдавали, какие интересные композиции выстраивали из традиционных элементов, как по-своему, необычно они видели традиционный русский промысел. Это и сцены свиданий, и прогулки, даже балерины появились, ребята очень старались».
Всего на конкурс было представлено около 140 работ, и кроме жителей областного центра, участниками стали юные художники из Кирово-Чепецка, Слободского, Яранска, Оричей и Омутнинска.
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