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Новости / Культура

Выставка "Пир на весь мир" в Вятском художественном музее

Вчера, 13:21 | Просмотров: 95 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Вятском художественном музее открылась выставка "Пир на весь мир", приуроченная к приближающемуся Светлому празднику Пасхи. В экспозиции были объединены живописные полотна, посвященные теме праздничных угощений.

Центральной картиной выставки стала работа Бориса Кустодиева под названием "Свадебный пир". Она поступила в Вятку из Государственного музейного фонда в 1927 году, но по разным причинам до сих пор была не включена в состав постоянной экспозиции. Недавно этот кустодиевский шедевр показывали в Третьяковской галерее. Сегодня картину могут увидеть и кировчане.

Выставка "Пир на весь мир" в Вятском художественном музееАННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Мы с вами видим купеческую свадьбу, раздолье, веселье, очень яркие краски. А в центре изображение священнослужителя».
 
Картина в картине, на которой изображен строгий митрополит - образ традиционный для купеческого быта. Купцы, как правило, были людьми набожными. Однако, учитывая дату написания картины, а это 1917 год, он приобретает дополнительные смысловые обертоны - священник словно хочет предупредить весёлых гостей свадебного пира о надвигающейся беде. Есть на выставке и натюрморты и другие картины с изображением всевозможной еды, и даже крашеные яйца: всё-таки экспозиция открывается перед Пасхой.

Добавим, что сейчас в музее готовится еще одна выставка с броским названием "Былина и сказка в глине и красках". Она откроется 11 апреля и будет довольно эклектичной по составу.

Выставка "Пир на весь мир" в Вятском художественном музееОЛЬГА КРУПИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "БЫЛИНА И СКАЗКА В ГЛИНЕ И КРАСКАХ":
«Это тема былинно-сказочная, основанная на фольклоре. Композиции, связанные с Дымково. Композиции глиняные, живописные, декоративно-прикладные».

Сейчас идет отбор экспонатов для новой выставки. Видно, что это будет не только дымковская игрушка, но и картины, керамика и текстиль, народные костюмы. Широкие тематические границы открывают перед кураторами почти безграничные возможности для отбора материала.


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