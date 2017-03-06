Выставка "Пир на весь мир" в Вятском художественном музее

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В Вятском художественном музее открылась выставка "Пир на весь мир", приуроченная к приближающемуся Светлому празднику Пасхи. В экспозиции были объединены живописные полотна, посвященные теме праздничных угощений.Центральной картиной выставки стала работа Бориса Кустодиева под названием "Свадебный пир". Она поступила в Вятку из Государственного музейного фонда в 1927 году, но по разным причинам до сих пор была не включена в состав постоянной экспозиции. Недавно этот кустодиевский шедевр показывали в Третьяковской галерее. Сегодня картину могут увидеть и кировчане.Картина в картине, на которой изображен строгий митрополит - образ традиционный для купеческого быта. Купцы, как правило, были людьми набожными. Однако, учитывая дату написания картины, а это 1917 год, он приобретает дополнительные смысловые обертоны - священник словно хочет предупредить весёлых гостей свадебного пира о надвигающейся беде. Есть на выставке и натюрморты и другие картины с изображением всевозможной еды, и даже крашеные яйца: всё-таки экспозиция открывается перед Пасхой.Добавим, что сейчас в музее готовится еще одна выставка с броским названием "Былина и сказка в глине и красках". Она откроется 11 апреля и будет довольно эклектичной по составу.Сейчас идет отбор экспонатов для новой выставки. Видно, что это будет не только дымковская игрушка, но и картины, керамика и текстиль, народные костюмы. Широкие тематические границы открывают перед кураторами почти безграничные возможности для отбора материала.