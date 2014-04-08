Поделиться новостью:

В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой". В этом году встреча прошла с размахом - в нем участвовали семьи из районов, в том числе цыганский ансамбль.Этой традиции уже 30 лет. Вот они, на фотоснимках - первые семейные музыкальные вечера. Поначалу здесь собирались преподаватели детской музыкальной школы №4 со своими мужьями и детьми. Сегодня музыка связывает семьи из Кирова и многих районов области.Главное условие фестиваля "Радуга над Вяткой" - это семейность и музыкальность. В остальном - полная свобода. Участники сами подбирают репертуар и форму исполнения.Братья Исуповы свой "Веселый танец" репетировали две недели. Вот уже несколько лет они оба играют на баяне. Это тот случай, когда младший брат взял пример со старшего.А вот еще один, редкий пример семейного творчества - цыганский ансамбль. Семья Вишняковых приехала на фестиваль из Советска с народной цыганской песней "Темная ночь".Ансамбль Вишняковых существует всего полгода, но о них уже знает весь Советский район. Говорят, песня у цыган в крови, даже учиться ничему особо не надо.В фестивале "Радуга над Вяткой" есть дипломы, но нет победителей и побежденных. Здесь все молодцы только потому, что вышли на сцену и подарили зрителям свое семейное творчество.