В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой"
Этой традиции уже 30 лет. Вот они, на фотоснимках - первые семейные музыкальные вечера. Поначалу здесь собирались преподаватели детской музыкальной школы №4 со своими мужьями и детьми. Сегодня музыка связывает семьи из Кирова и многих районов области.
Главное условие фестиваля "Радуга над Вяткой" - это семейность и музыкальность. В остальном - полная свобода. Участники сами подбирают репертуар и форму исполнения.
ТАТЬЯНА КЛЕСТОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 4 Г.КИРОВА:
«В основном это любители музыки. Поэтому судить такие музыкальные коллективы сложно, да и не нужно. Самое главное - это ансамблевое музицирование в семье, когда все вместе».
Братья Исуповы свой "Веселый танец" репетировали две недели. Вот уже несколько лет они оба играют на баяне. Это тот случай, когда младший брат взял пример со старшего.
МАКСИМ ИСУПОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "РАДУГА НАД ВЯТКОЙ":
«Когда я был маленький мне очень нравилось, как Данил играет, и я тоже захотел пойти в музыкальную школу на баян».
«Мы как будто чувствуем друг друга. Как будто нити между нами».
А вот еще один, редкий пример семейного творчества - цыганский ансамбль. Семья Вишняковых приехала на фестиваль из Советска с народной цыганской песней "Темная ночь".
Ансамбль Вишняковых существует всего полгода, но о них уже знает весь Советский район. Говорят, песня у цыган в крови, даже учиться ничему особо не надо.
РОМАН ВИШНЯКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЫГАНСКОГО АНСАМБЛЯ Г.СОВЕТСКА:
«Ты рождаешься и не говоришь, а поешь и танцуешь. Песни пели наши бабушки, наши родители, поем, и мы и наше подрастающее поколение тоже будет».
В фестивале "Радуга над Вяткой" есть дипломы, но нет победителей и побежденных. Здесь все молодцы только потому, что вышли на сцену и подарили зрителям свое семейное творчество.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
05.04.2018