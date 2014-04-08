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Новости / Культура

В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой"

Вчера, 20:32 | Просмотров: 95 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой". В этом году встреча прошла с размахом - в нем участвовали семьи из районов, в том числе цыганский ансамбль.

Этой традиции уже 30 лет. Вот они, на фотоснимках - первые семейные музыкальные вечера. Поначалу здесь собирались преподаватели детской музыкальной школы №4 со своими мужьями и детьми. Сегодня музыка связывает семьи из Кирова и многих районов области.

Главное условие фестиваля "Радуга над Вяткой" - это семейность и музыкальность. В остальном - полная свобода. Участники сами подбирают репертуар и форму исполнения.

В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой"ТАТЬЯНА КЛЕСТОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 4 Г.КИРОВА:
«В основном это любители музыки. Поэтому судить такие музыкальные коллективы сложно, да и не нужно. Самое главное - это ансамблевое музицирование в семье, когда все вместе».

Братья Исуповы свой "Веселый танец" репетировали две недели. Вот уже несколько лет они оба играют на баяне. Это тот случай, когда младший брат взял пример со старшего.

В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой"МАКСИМ ИСУПОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "РАДУГА НАД ВЯТКОЙ":
«Когда я был маленький мне очень нравилось, как Данил играет, и я тоже захотел пойти в музыкальную школу на баян».
 
 
 
В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой"ДАНИЛ ИСУПОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "РАДУГА НАД ВЯТКОЙ":
«Мы как будто чувствуем друг друга. Как будто нити между нами».

А вот еще один, редкий пример семейного творчества - цыганский ансамбль. Семья Вишняковых приехала на фестиваль из Советска с народной цыганской песней "Темная ночь".

Ансамбль Вишняковых существует всего полгода, но о них уже знает весь Советский район. Говорят, песня у цыган в крови, даже учиться ничему особо не надо.

В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой"РОМАН ВИШНЯКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЫГАНСКОГО АНСАМБЛЯ Г.СОВЕТСКА:
«Ты рождаешься и не говоришь, а поешь и танцуешь. Песни пели наши бабушки, наши родители, поем, и мы и наше подрастающее поколение тоже будет».

В фестивале "Радуга над Вяткой" есть дипломы, но нет победителей и побежденных. Здесь все молодцы только потому, что вышли на сцену и подарили зрителям свое семейное творчество.


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