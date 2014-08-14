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Герои русских былин и сказок во все времена вдохновляли мастериц дымковской игрушки. В Вятском художественном музее решили расширить тему и представить ее не только в глине, но и в красках.Вятская глиняная игрушка - от истоков до современности. Как менялся промысел, можно проследить и по самой "дымке", и по акварельным зарисовкам художника и исследователя Алексея Деньшина. Когда-то игрушка, создаваемая для забавы ребятишек, расписанная недолговечными красками, «жила» недолго.Примечательно, что сейчас и сама дымковская игрушка становится фольклорным образом, вдохновляет живописцев и графиков. У Игоря Сметанина - целый цикл произведений, посвященный нашей знаменитой "дымке".Сказочные и былинные образы находят продолжение в живописи, графике, керамике и скульптуре кировских художников. "Песни для брата" Ирины Зеляниной навеяны героическими эпосами. А "Маленькую Сирин" хотелось сделать необычной.Добавим, что выставка «Былина и сказка в глине и красках» посвящена юбилейным датам Виктора Васнецова и Алексея Деньшина. В рамках проекта также пройдут мастер-классы и встречи с художниками.