Выставка «Былина и сказка в глине и красках»
Вятская глиняная игрушка - от истоков до современности. Как менялся промысел, можно проследить и по самой "дымке", и по акварельным зарисовкам художника и исследователя Алексея Деньшина. Когда-то игрушка, создаваемая для забавы ребятишек, расписанная недолговечными красками, «жила» недолго.
АННА ЛАЛЕТИНА, МАСТЕРИЦА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ:
«Поражает та смелость и идеальный вкус, колорит той игрушки старой, вроде бы делали бабульки, на берегу реки в слободе Дымково, но это шедевры просто. Мы уже на свою игрушку смотрим другими глазами, это в своем роде учебное пособие и для начинающих мастериц, и для мастериц любых поколений, кто сейчас работает».
Примечательно, что сейчас и сама дымковская игрушка становится фольклорным образом, вдохновляет живописцев и графиков. У Игоря Сметанина - целый цикл произведений, посвященный нашей знаменитой "дымке".
ИГОРЬ СМЕТАНИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Вот когда стираются границы государств, границы поселений, становится все единым, одинаковым, люди должны чем-то отличаться, вот мы особенные такие, мы вятчане, мы играем в такие игрушки. Это сказочный мир, на первый взгляд, совершенно простой, но он настолько интересный, он затягивает, и ты начинаешь играть».
Сказочные и былинные образы находят продолжение в живописи, графике, керамике и скульптуре кировских художников. "Песни для брата" Ирины Зеляниной навеяны героическими эпосами. А "Маленькую Сирин" хотелось сделать необычной.
ИРИНА ЗЕЛЯНИНА, ХУДОЖНИК-КЕРАМИСТ:
«Их же никто не видел, и у меня вот такая получилась то ли рыба, то ли птица с человеческим лицом, и она поет, и такая муравленого цвета, традиционного для русской керамики 15-16 века. А новая работа, совместная с нашим художником-керамистом Дмитрием Никитиным, - "Чаепитие с Васнецовым". Вот я 10 лет назад обращалась к такой теме, и вернуться сейчас было очень интересно».
Добавим, что выставка «Былина и сказка в глине и красках» посвящена юбилейным датам Виктора Васнецова и Алексея Деньшина. В рамках проекта также пройдут мастер-классы и встречи с художниками.
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