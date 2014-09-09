Поделиться новостью:

В Пушкинке состоялся Весенний бал. По традиции, мероприятие было посвящено «золотому» веку русской культуры, одним из олицетворений которого стали гусары.Гусары обрели славу победителей на любовном фронте и галантных кавалеров. Без этого образа не может обойтись ни один роман, ни один рассказ или водевиль XIX века, а со страниц русской классики гусары перекочевали на киноэкран, являя собой образец мужества, лихости, озорства и свободы, остающийся притягательным и для нынешних поколений.Гостям бала предстояло разобраться в премудростях гусарской моды: узнать, чем гусарский ментик отличался от доломана и раскрыть значение загадочных слов «чакчиры» и «ташка».Участники Пушкинской студии старинного танца исполнили мазурку и польки - танцы, в которых, со свойственной им лихостью и напором, блистали гусары. В танцевальную программу бала вошли также традиционные вальсы, кадрили и контрдансы с оригинальными названиями «Бешеная малиновка», «Черная лошадка», «Свечи в темноте».На балу прозвучали стихи поэтов-гусаров Дениса Давыдова, Михаила Лермонтова, Николая Гумилева. Также украшением встречи стали песни и романсы из советских кинофильмов.