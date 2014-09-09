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Новости / Культура

В Пушкинке состоялся Весенний бал

Вчера, 10:05 | Просмотров: 119 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Пушкинке состоялся Весенний бал. По традиции, мероприятие было посвящено «золотому» веку русской культуры, одним из олицетворений которого стали гусары.

Гусары обрели славу победителей на любовном фронте и галантных кавалеров. Без этого образа не может обойтись ни один роман, ни один рассказ или водевиль XIX века, а со страниц русской классики гусары перекочевали на киноэкран, являя собой образец мужества, лихости, озорства и свободы, остающийся притягательным и для нынешних поколений.

В Пушкинке состоялся Весенний бал ЕЛЕНА ДЕРИШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ПУШКИНА:
«И Грибоедов и Чаадаев, и Лермонтов, и Гумилев это все были гусары. Просто у кого-то карьера военного не сложилась. А. Пушкин тоже мечтал по окончании лицея стать гусаром, но воспротивился отец. И Петр Чаадаев сказал, что начитался стихов Давыдова. Это все враки, на самом деле служба это строгое подчинение. Так Пушкин остался штатским человеком».

Гостям бала предстояло разобраться в премудростях гусарской моды: узнать, чем гусарский ментик отличался от доломана и раскрыть значение загадочных слов «чакчиры» и «ташка».

В Пушкинке состоялся Весенний бал ДМИТРИЙ ЗАГОСКИН, УЧАСТНИК БАЛА:
«Ментик - это мундир у гусар так назывался. Доломан - куртка теплая, которая надевается полностью либо носится на плече. Чакчир это брюки. Ташка это сумка».

Участники Пушкинской студии старинного танца исполнили мазурку и польки - танцы, в которых, со свойственной им лихостью и напором, блистали гусары. В танцевальную программу бала вошли также традиционные вальсы, кадрили и контрдансы с оригинальными названиями «Бешеная малиновка», «Черная лошадка», «Свечи в темноте».

В Пушкинке состоялся Весенний бал ВИКТОРИЯ, УЧАСТНИЦА БАЛА:
«Хочется окунуться в другую атмосферу, эпоху. Красивые платья. Любая женщина хочется одеться как-то необычно. Т.е. сегодня вы немножко себя ощущаете Нашей Ростовой? Да. Пусть и не тот возраст, но да».

На балу прозвучали стихи поэтов-гусаров Дениса Давыдова, Михаила Лермонтова, Николая Гумилева. Также украшением встречи стали песни и романсы из советских кинофильмов.


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