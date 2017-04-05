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Кировчане познакомились с историей и культурой Ирландии. В атмосферу ирландского фольклора погрузилась и Лариса Добриянова.Зажигательные танцы под ирландские мотивы стали гвоздем мероприятия. Глядя на эти пары, которые так уверенно исполняют традиционные танцы, кажется, что это профессионалы. На самом же деле — просто участники мероприятия, участвующие в мастер-классе. Познакомиться с культурой, историей и мифологией страны можно было и просто прогулявшись по торговым рядам. Амулеты, обереги, простые украшения и деревянные изделия — все напрямую связано с Ирландией. Даже сладкие пряники.В стране, где любят зажигательные танцы, невозможно обойти и тему музыкальных инструментов. Мастер из Кирова Иван Назаров делает инструменты своими руками, на его столике есть даже волынки, однако, в Ирландии народных инструментов куда больше.День Ирландии проводится в Кирове уже второй раз. Идея и организация праздника принадлежит активистам некоммерческого клуба ирландского танца Севен Хилз.На безвозмездной основе научиться ирландскому танцу и узнать немного больше о чужой культуре можно и в течение всего года в клубе.