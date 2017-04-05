Кировчане познакомились с историей и культурой Ирландии
Зажигательные танцы под ирландские мотивы стали гвоздем мероприятия. Глядя на эти пары, которые так уверенно исполняют традиционные танцы, кажется, что это профессионалы. На самом же деле — просто участники мероприятия, участвующие в мастер-классе. Познакомиться с культурой, историей и мифологией страны можно было и просто прогулявшись по торговым рядам. Амулеты, обереги, простые украшения и деревянные изделия — все напрямую связано с Ирландией. Даже сладкие пряники.
ЯСНОЛАДА:
«Леприконы - похожие на гномиков маленькие человечки. По легендам Ирландии они шьют другим сказочным героям обувь, но в то же время они заведуют сокровищами. Они знают, где зарыты клады, где скрыты сокровища. Хранить такого дома — это приносит удачу? Деньги?
- Надо с ним договориться, чтобы он показал. Хорошо его поймать, а чтобы его отпустили, он расскажет, где сокровища находятся».
В стране, где любят зажигательные танцы, невозможно обойти и тему музыкальных инструментов. Мастер из Кирова Иван Назаров делает инструменты своими руками, на его столике есть даже волынки, однако, в Ирландии народных инструментов куда больше.
ИВАН НАЗАРОВ, МАСТЕР:
«С Ирландией нас связывает вот такая дудочка вист, полное название тин вистл. То есть изначально жестяной свисток. Сворачивался такой, исторически, куличик своеобразный из жести тонкой, проделывались отверстия, делался простой самый свисток. И получался вот такой вот инструмент».
День Ирландии проводится в Кирове уже второй раз. Идея и организация праздника принадлежит активистам некоммерческого клуба ирландского танца Севен Хилз.
МАРИЯ ШИШКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ИРЛАНДСКОГО ТАНЦА SEVEN HILLS:
«Для всех желающих, для всех жителей нашего города мы дарим праздник. Мы танцевальный коллектив, который бесплатно занимается уже много-много лет, и мы всегда хотели поделиться нашим настроением. Нашими впечатлениями от замечательных ирландских танцев, от зажигательнейшей ирландской музыки. Ну надо же это как-то людям передать».
На безвозмездной основе научиться ирландскому танцу и узнать немного больше о чужой культуре можно и в течение всего года в клубе.
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