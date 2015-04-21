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Новости / Культура

Выставка юных флористов во Дворце творчества Мемориал

Вчера, 11:59 | Просмотров: 136 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Зеркало природы". С таким названием во Дворце творчества Мемориал проходит выставка юных флористов. Работы представлены в одиннадцати номинациях. Чем на этот раз удивили дети?

Выставка юных флористов во Дворце творчества МемориалАНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«"Если хочешь быть здоров - закаляйся". Таков девиз областной флористической выставки-конкурса. В этом году его посвятили теме спорта, так как в России будет проходить чемпионат мира по футболу».
 
 
Кристина Кудрявцева уже семь лет занимается фитодизайном. Активно совмещая это хобби с настольным теннисом. Поэтому тема спорта ей особенно близка. И в конкурсной работе мы можем познакомиться с личными наградами девочки.

Выставка юных флористов во Дворце творчества МемориалКРИСТИНА КУДРЯВЦЕВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА "ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ":
«Я решила, что это будет венок из лаврового листа. Потом мы с преподавателем придумали кубок».
 
 
115 участников из Кирова и области, 250 творческих работ. Глаза просто разбегаются от красоты, сделанной своими руками, да еще и из природных материалов.

Выставка юных флористов во Дворце творчества МемориалСВЕТЛАНА ТРЕФИЛОВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА – МЕМОРИАЛ:
«Направление фитодизайна подразумевает использование растительных материалов: листья, цветы, веточки, да все, из чего можно создать красоту».
 
 
Работы юных флористов будут оценивать жюри, в составе которого флористы-профессионалы, педагоги по фитодизайну, художники и методисты. Результаты конкурса и фотографии лучших поделок разместят на сайте Дворца творчества - Мемориал.


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