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Новости / Культура

В Кирове прошла выставка рукотворных книг

Вчера, 17:43 | Просмотров: 158 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В рамках Дней вятской книги в библиотеке имени Пушкина открылась выставка рукотворных изданий «Уникальная книга для уникального человека». Авторы представили свои работы и поделились секретами изготовления книг.
 
 
Свою самую первую книгу Евгений Мусохранов назвал «О радости». Решил рассказать о себе и родителях, о том, чем занимался в жизни, чем увлекался. Получилась рукописная родословная. Процесс захватил, появились новые идеи, и даже создан «Клуб авторской рукописной книги в Вятке». Ольга Барышникова свои произведения, посвященные Александру Грину, тоже полностью создает сама. Рассказ "Струя" стал первым в серии "Книга художника".

В Кирове прошла выставка рукотворных книгОЛЬГА БАРЫШНИКОВА, АВТОР РУКОПИСНЫХ КНИГ:
«Рукотворный переплет, гравюра на картоне, здесь использованы мои иллюстрации, моя личная верстка, также в конце книги дан исследовательский материал, когда был написан этот рассказ, рассуждения, о чем он, это сложная притча».

Зачастую рукописные книги становятся арт-объектами.
Галина Балабанова свои стихи размещает на ракушках, гальке, а сейчас - и на каштанах.

В Кирове прошла выставка рукотворных книгГАЛИНА БАЛАБАНОВА, АВТОР РУКОПИСНЫХ КНИГ:
«До переезда в Киров я жила 17 лет в Петербурге, из них 5 - в Кронштадте, и эти каштаны собраны в Музее радио, их посадил создатель радио Александр Степанович Попов, я берегла-берегла, и думаю, нет, надо что-то сделать, и написала стихи: Снова набила шишку в поисках родственной души. По песочку, по галечкам, по булыжнику заблудился в поисках себя».

На выставке в библиотеке Пушкина представлены самые разные рукотворные издания, и не только кировских авторов, но и москвичей. И все они существуют в единственном экземпляре.


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