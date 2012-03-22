В Кирове прошла выставка рукотворных книг
ОЛЬГА БАРЫШНИКОВА, АВТОР РУКОПИСНЫХ КНИГ:
«Рукотворный переплет, гравюра на картоне, здесь использованы мои иллюстрации, моя личная верстка, также в конце книги дан исследовательский материал, когда был написан этот рассказ, рассуждения, о чем он, это сложная притча».
Зачастую рукописные книги становятся арт-объектами.
Галина Балабанова свои стихи размещает на ракушках, гальке, а сейчас - и на каштанах.
ГАЛИНА БАЛАБАНОВА, АВТОР РУКОПИСНЫХ КНИГ:
«До переезда в Киров я жила 17 лет в Петербурге, из них 5 - в Кронштадте, и эти каштаны собраны в Музее радио, их посадил создатель радио Александр Степанович Попов, я берегла-берегла, и думаю, нет, надо что-то сделать, и написала стихи: Снова набила шишку в поисках родственной души. По песочку, по галечкам, по булыжнику заблудился в поисках себя».
На выставке в библиотеке Пушкина представлены самые разные рукотворные издания, и не только кировских авторов, но и москвичей. И все они существуют в единственном экземпляре.
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