В Кирове прошла выставка рукотворных книг

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В рамках Дней вятской книги в библиотеке имени Пушкина открылась выставка рукотворных изданий «Уникальная книга для уникального человека». Авторы представили свои работы и поделились секретами изготовления книг.Свою самую первую книгу Евгений Мусохранов назвал «О радости». Решил рассказать о себе и родителях, о том, чем занимался в жизни, чем увлекался. Получилась рукописная родословная. Процесс захватил, появились новые идеи, и даже создан «Клуб авторской рукописной книги в Вятке». Ольга Барышникова свои произведения, посвященные Александру Грину, тоже полностью создает сама. Рассказ "Струя" стал первым в серии "Книга художника".Зачастую рукописные книги становятся арт-объектами.Галина Балабанова свои стихи размещает на ракушках, гальке, а сейчас - и на каштанах.На выставке в библиотеке Пушкина представлены самые разные рукотворные издания, и не только кировских авторов, но и москвичей. И все они существуют в единственном экземпляре.